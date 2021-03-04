Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

Commvault сообщает о внедренном решении и опыте его успешного использования в CBHS Health.

CBHS Health предоставляет полисы медицинского страхования для 230 тысяч клиентов. Для компании важно обеспечить высокую доступность данных и минимальные перерывы в работе при сбоях систем или чрезвычайных ситуациях. Ранее в CBHS для резервного копирования использовались пять разных продуктов, включая стандартные утилиты Microsoft, Altaro VM и GoodSync, поэтому отсутствовал централизованный контроль над всеми операциями резервного копирования и много рабочего времени уходило на администрирование бэкапов. Перед ИТ отделом компании встала проблема отсутствия подробной информации о данных и нехватки временных ресурсов.

Кроме того, требовалось создать защиту для солидного набора ИТ-ресурсов: Microsoft 365, виртуальные машины Microsoft Azure и инстансы SQL, Microsoft Exchange Online, OneDrive и SharePoint Online, Salesforce Cloud, виртуальные машины Microsoft Hyper-V, Microsoft Active Directory, Файловое хранилище SMB, 90 виртуальных серверов, 330 баз данных Microsoft SQL.

Решением стало внедрение Commvault Complete Data Protection для консолидации всех операций резервного копирования, выполняемых внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры и в облачной среде. Commvault Professional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резервным копированием и послеаварийным восстановлением Microsoft 365, Microsoft Azure и Salesforce Cloud. В результате на 40% уменьшилась емкость, используемая для хранения резервных копий. На 83% быстрее подготавливаются отчеты для руководства компании. Проверка среды, которая раньше выполнялась каждый день, теперь проводится раз в неделю. Существенно улучшен контроль данных и можно прогнозировать рост объемов данных, используемых на разных платформах.

«Мы рассматривали решения разных вендоров, в том числе Rubrik, Veeam и Dell, но в итоге решили, что нам лучше всего подойдет решение Commvault, поскольку оно предлагает единую консоль для управления всеми операциями и способно выполнять резервное копирование данных Microsoft 365 и Salesforce Cloud без использования продуктов других фирм», - объясняет Аррен Паcа, руководитель команды IT Infrastructure в CBHS Health.

«Однажды у нас возникла чрезвычайная ситуация и нужно было за два часа отключить все системы и перезапустить их на другой площадке до того, как нас затопило, - рассказывает Паса. - Используя встроенные функции высокой доступности Commvault Complete Data Protection мы смогли быстро восстановить данные с разных платформ и обеспечить непрерывность бизнеса».

После внедрения Commvault, благодаря использованию дедупликации, емкость, которая в CBHS расходуется на хранение резервных копий, сократилась на 40%. Замена нескольких решений резервного копирования на одно снизило нагрузку на вычислительные ресурсы, связанную с резервным копированием, и позволила быстрее выполнять обработку задач на серверах баз данных.

Служба Commvault Professional Services начала работать с CBHS в тот самый день, когда в Австралии начался локдаун из-за COVID-19. Во время внедрения сотрудники CBHS взаимодействовали с командой Commvault с помощью телеконференций.

«Сервис Commvault Professional Services великолепно работал в процессе внедрения . Я только дал им исходную информацию и всю остальную работу они выполнили сами. Весь переход на Commvault был выполнен когда мы работали из дома», - подчеркнул Аррен Паса.

В CBHS также очень довольны выгодной моделью лицензирования Commvault, которая позволяет сэкономить бюджет для реализации стратегии перехода в облака.