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Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs

Интеграция Внедрения

ИТ-интегратор в сфере строительства и недвижимости Gaskar Group внедрил в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs. Компании заключили стратегическое технологическое партнерство для развития решений по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов отрасли.

На строительных площадках важно организовать контроль доступа на объект, не допускать проникновения посторонних лиц, а также вести учет рабочего времени. Для решения этих задач Gaskar Group разрабатывает и оснащает строителей и строительные объекты техническими средствами интернета вещей (IoT): умные часы Exon Watch, автономные дронопорты HIVE, автоматизированные турникеты и проходные – Exon ACS (Access Control Systems). Все они оснащены ПО для идентификации сотрудников от Visionlabs – разработчика в сферах компьютерного зрения и биометрических технологий. Данные со всего оборудования и устройств выгружаются и синхронизируются в облачной платформе для управления строительством Exon.

Ценность партнерства Gaskar Group и Visionlabs заключается в усовершенствовании IoT-сервисов, обмене опытом и реализации новых кейсов, принятии новых вызовов отрасли. Совместные решения компаний актуальны как на всех этапах возведения объектов, так и при их эксплуатации. Уже сегодня биометрические системы контроля доступа Exon ACS с ПО от Visionlabs внедрены на множестве объектов строительства Москвы, а также в уже действующих спортивных, медицинских комплексах и других инфраструктурных проектах. Среди них Дворец водных видов спорта и Международный центр самбо и Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», многофункциональный медицинский центр в Международный медицинском кластере, здания Моспроект-2 и Москапстрой СУ-1.

В планах компаний развивать и другие решения на основе технологий компьютерного зрения Visionlabs для цифровизации инфраструктуры строительных объектов – таких, как мониторинг наличия средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, жилетов) и местонахождения рабочих на объектах, контроль доступа в опасные или служебные зоны, а также распознавание транспортных средств и номерных знаков для автоматизированного пропуска автомобилей.

«Мы очень рады партнерству с одним из крупнейших ИТ-интеграторов в строительной отрасли Gaskar Group. Интеграция в IoT-решения Gaskar Group технологий Visionlabs позволит масштабировать клиентские сервисы для строительных компаний и промышленных предприятий. Применение компьютерного зрения для контроля и мониторинга помогает построить управляемую инфраструктуру, значительно повысить как трудовую безопасность, так и безопасность на объектах, а также автоматизировать пропускной режим, учет рабочего времени», – сказал Илья Романов, коммерческий директор Visionlabs.

«Мы стремимся к максимально качественной работе и удобной интеграции с нашими текущими решениями и ПО. В случае с проходным режимом качественная работа – это быстрое считывание биометрических данных рабочих и отсутствие задержек на проходных, способность точно идентифицировать людей в большом потоке. В строительстве задержки и промедления – то, чего стремится избежать любая компания, поэтому сотрудничество с Visionlabs для Gaskar Group это уверенный шаг к повышению качества работы и новый успешный кейс», – сказал Игорь Афанасьев, генеральный директор Gaskar Group.

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