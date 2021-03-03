Логистическая компания Dematic приходит в Россию

Dematic, один из ведущих поставщиков комплексных автоматизированных решений, программного обеспечения и услуг для оптимизации цепочек поставок, часть компании KION Group, официально приходит на российский рынок. Российский офис компании Dematic расположится в одном из индустриальных парков Новой Москвы. Dematic предлагает полный спектр интралогистической продукции и програмного обеспечения, работая вместе с хорошо известными в России сестринскими компаниями Linde MH и STILL. Будучи генеральным подрядчиком, Dematic работает по всем направлениям интралогистики — от приемки товаров до их отправки — и сотрудничает с компаниями любого масштаба.

Для компании Dematic выход на российский рынок стал естественным этапом ее дальнейшего развития. «Российский рынок автоматизации логистики обладает рядом факторов, которые делают его экономически привлекательным. Это и значительный потенциал для роста выручки, и стратегическое расположение, и богатство природных ресурсов, и высококвалифицированные специалисты. Это привлекательный рынок, который станет еще важнее в ближайшие годы на фоне дальнейшей автоматизации и развития электронной коммерции», — отметил глава Dematic в Центральной Европе Райнер Бухманн.

Московский офис Dematic находится в поселении Мосрентген в Новомосковском административном округе столицы. «Наш офис в Москве расположен в том же здании, что и офис компании Linde Material Handling, а значит, наши клиенты смогут быстро и без посредников получить доступ к надежным и инновационным технологиям автоматизации в сфере интралогистики», — добавил г-н Бухманн.

Компания Dematic — один из мировых лидеров в создании процессов и технологий для более экономически выгодного, эффективного, гибкого и прибыльного управления работой складов, производственных помещений и распределительных центров.

Dematic предоставляет широкий выбор интралогистических решений и услуг для предприятий, работающих в сферах здравоохранения, электронной коммерции, текстильной промышленности, производстве товаров длительного пользования, в пищевой промышленности и во многих других отраслях. В России компания уже работает с такими лидерами рынка, как «Яндекс»: Dematic сотрудничает с сервисом «Яндекс.Маркет», одним из крупнейших российских маркетплейсов.

Как генподрядчик, компания может предложить наилучший вариант автоматизации проекта и выполнить работу «под ключ». Это могут быть как стандартные модули автоматизации для клиентов, только начинающих осваивать интралогистику, c автоматизированными управляемыми машинами и полуавтоматизированными решениями, так и высокоавтоматизированные распределительные центры или высотные склады за пределами городов. Компактные городские центры microfullfilment’а с современными решениями по автоматизации, повышению пропускной способности и с поддержкой роботизированной штучной комплектации заказов обеспечат бесперебойную и быструю работу интернет-магазинов и многоканальных ретейлеров.

Правильный выбор ПО нередко даёт конкурентное преимущество: клиенты Dematic могут выбрать оптимальное решения для организации бесперебойной работы, например, Dematic iQ, SAP или DAI.

Поддержка со стороны Dematic не прекращается после монтажа оборудования. Благодаря профилактическому техническому обслуживанию российские бизнес-партнеры получают постоянные обновления своих систем и возможность пользоваться современными достижениями в области робототехники, искусственного интеллекта, 5G и т. д.

История Dematic, лидера в отрасли автоматизации интралогистики, началась еще 200 лет назад. Инновационная деятельность компании во многом определила развитие интралогистики. В 1819 году организация-предшественница Dematic - Harkort & Co - разработала первый паровой кран, а в 1840 году запустила серийное производство кранов для эксплуатации в помещении. Еще одно предприятие, которое стояло у истоков Dematic, специализировалось на конвейерах непрерывного действия, подъемниках и ковшовых конвейерах.

В 1922 году еще одна компания-предшественница Dematic, Stöhr Elevatorenfabrik, создала свой первый передвижной ленточный конвейер и вскоре после этого разработала технологию подвесного конвейера.

В конце 1950-х годов Stöhr совершила переворот в интралогистике, предложив первую в мире транспортно-складскую систему. Три года спустя, в 1962 году, фирма оснастила этой системой автоматизированный склад книжного клуба Bertelsmann в немецком городе Гютерсло. Теперь клуб мог обрабатывать до 15 тысяч заказов в день.

В 1973 году еще одна компания у истоков Dematic, Mannesmann Demag, полностью изменила представление о распределительных центрах, представив первый в мире автоматизированный высотный склад. Через девять лет Mannesmann Demag объединилась с компанией Barret Electronics, изобретателем автоматически управляемого транспортного средства. В 1954 году Артур Барретт и его предприятие Barrett Electronics создали Guide-O-Matic, первое в мире беспилотное транспортное средство. Событие произошло в Нортбруке, штат Иллинойс, США.

К 1990 году компания уже была лидером мирового рынка конвейерных технологий. Пять лет спустя Mannesmann Demag стала первым в мире поставщиком комплексных интралогистических решений.

В 2005 году была основана независимая организация Dematic GmbH & Co. KG. Будучи экспертом по автоматизации интралогистики, она изменила рынок автоматизированных складов мелких деталей и в 2006 году разработала систему Dematic Multishuttle®. Со временем Dematic создала ряд более легких, быстрых и мощных версий системы.

В 2011 году компания снова продемонстрировала свои новаторские способности, разработав транспортно-складское оборудование RapidStore, пункт комплектации заказов RapidPick и системы управления складами Multishuttle Flex и DC Director.

В 2016 году Dematic стала частью KION Group, одного из мировых лидеров на рынке промышленных погрузчиков и решений для управления цепочками поставок, ведущего поставщика систем автоматизации складов.

2019-й стал годом решения Dematic Pouch System. Компания Dematic дополнила подвесную систему функцией автоматической погрузки и разгрузки пакетов. Система также обеспечивает эффективную обработку возвратов.

У Dematic достаточно опыта и возможностей для совершенствования интралогистических процессов. И теперь эти модульные, масштабируемые, инновационные и надежные решения доступны и для заказчиков в России.