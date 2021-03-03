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Лаборатории московского колледжа связи оснастят ОС Astra Linux

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ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных ОС и платформ виртуализации, сообщила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Колледж связи №54 имени П.М. Вострухина».

Меморандум предусматривает взаимодействие сразу в нескольких направлениях: организацию на базе колледжа специализированного учебного центра, обучение преподавателей, а также разработку и внедрение в учебный процесс ряда курсов и дисциплин по изучению отечественной ОС. Кроме того, предполагается оснащение операционной системой Astra Linux профильных лабораторий, и на сегодняшний день она уже установлена в компьютерных классах.

В рамках сотрудничества до конца июня 2021 г. при участии специалистов ГК Astra Linux будут проведены исследование и актуализация основных профессиональных образовательных программ, а также экспертная оценка учебной материально-технической базы — методических материалов и необходимого ПО — для ее модернизации. Далее запланировано формирование программ обучения ОС Astra Linux, которые обеспечат опережающий уровень подготовки специалистов.

Согласно меморандуму, специалисты Astra Linux не только помогут создать оптимальные условия для обучения российским продуктам, но и будут принимать активное участие в образовательном процессе. В сферу их компетенции вошли мониторинг и оценка качества подготовки специалистов: согласование тем экзаменационных работ и контрольно-измерительных материалов, рецензирование учебных программ и участие представителя вендора в качестве председателя в государственной итоговой аттестации и в квалификационных экзаменах.

По итогам обучения студенты получат сертификаты, подтверждающие их компетенции в сфере работы с решениями Astra Linux, а самые успешные пройдут стажировку у вендора и его партнеров.

Помимо основных направлений сотрудничества, в рамках социального партнерства колледжа с общеобразовательными учреждениями Москвы планируется открытие IT-классов в рамках проекта Astra-школа более чем в 150 школах города Москвы.

«Данное партнерство — чрезвычайно важная веха в создании нового поколения ИТ-специалистов. Сотрудничество с колледжем связи не просто позволит применить наш экспертный опыт в части перевода образовательных учреждений на российское ПО, оно будет формировать у учащихся интерес к отечественным продуктам непосредственно со школьной скамьи. У студентов колледжа появилась уникальная возможность получить востребованные компетенции по российским решениям, с которыми им предстоит работать в дальнейшем, совершенствуя и преумножая накопленный нами опыт, а у выпускников – значительно расширить свои карьерные возможности», — отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux.

«Внедрение программ обучения Astra Linux в образовательный процесс колледжа позволит студентам получить дополнительные профессиональные компетенции и значительно расширить свои карьерные возможности. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям проект будет реализован на высочайшем уровне», — сказал Олег Корешков, заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа связи №54.

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