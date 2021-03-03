Компания «Флекссофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech

25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL».

Спикер компании «ФлексСофт» Максим Сокольников выступил с презентацией «Инновационная on-line платформа для построения цифрового банкинга». Он отметил, что банки сегодня нуждаются в платформах, которые позволяют оперативно настраивать любой функционал, бизнес-процесс или бизнес-продукт, очень быстро его изменять, при этом стоимость этих изменений должна быть минимальной, а время на модификацию (Time-to-Market) должно быть максимально коротким.

Инновационная банковская online «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» полностью соответствует обозначенным выше критериям, помогает банку соответствовать требованиям цифровой экономики, выстроить собственный цифровой бренд, повысить качество обслуживания клиентов за счет применения инновационных технологий.

