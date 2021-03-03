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«Инфосистемы джет» представила решение по автоматизации функций ОТПБЭ для промышленных предприятий

Интеграция Бизнес-приложения Инфраструктура

ИТ-компания «Инфосистемы джет» представила комплекс решений в сфере промышленной безопасности, охраны труда и экологии Jet HSE.

Jet HSE повышает эффективность управления за счет оперативного мониторинга, сбора, обработки, учета и анализа информации, получаемой от пользователей, промышленного оборудования, а также ERP- и MES-систем. Внедрение платформы позволяет сократить производственные затраты, время на планирование, анализ и подготовку отчетов, количество ошибок при передаче данных. Функциональность доступна на веб-портале и в мобильном приложении.

«Представленный комплекс Jet HSE — это готовое решение для автоматизации процессов управления рисками в области ОТПБЭ. Он помогает оценивать и прогнозировать текущее и перспективное состояния процессов ОТПБЭ для принятия своевременных и объективных управленческих решений», — отметила Наталья Шляпина, менеджер по развитию бизнеса центра инноваций технологий и решений «Инфосистемы джет».

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