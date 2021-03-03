Спецпроекты

Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Cisco представила функцию перевода с английского языка в реальном времени, доступную для пробного использования уже в этом месяце. Также компания существенно расширила языковую библиотеку, в которой ранее было немногим более десятка языков, — теперь их число перевалило за сотню. Функционал входит в состав полностью обновленного решения Webex, которое позволяет организовать эффективную совместную работу сотрудников, рассредоточенных по миру.

Теперь участники Webex-совещаний смогут быстро выбрать нужный язык не только из наиболее распространенных (арабский, голландский, испанский, китайский, корейский, немецкий, русский, французский и японский), но и, например, вьетнамский, датский, малайский, турецкий и хинди. Возможность выбора языка позволяет устранить одно из основных препятствий для глобального бизнеса — языковый барьер. Теперь пользователи могут глубже проникать в суть вопроса и более результативно общаться друг с другом, каким бы ни был изначально язык обсуждения, а это открывает бизнесу перспективы для создания более инклюзивного и глобального кадрового пространства.

Бизнес получает как экономические, так и кадровые преимущества. Организации могут привлекать лучших специалистов независимо от того, где они живут и на каком языке разговаривают. В недавнем исследовании интеллектуальных виртуальных помощников, проведенном компанией Metrigy, 24% респондентов указали, что более половины из не говорящих по-английски участников пользовались для перевода сторонними сервисами, что в среднем добавляло к стоимости проведения совещания $172. Интеграция интеллектуальных виртуальных помощников с функционалом перевода существенно сокращает и даже полностью устраняет эти издержки.

«Новый функционал Webex уравнивает шансы пользователей, говорящих на разных языках и живущих в разных регионах. Появление функции перевода в реальном времени — это еще один шаг в направлении инклюзивного будущего и важный компонент для повышения эффективности общения и сотрудничества в коллективах, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. — ИИ-технологии являются важнейшей составной частью популярных решений Cisco, где они обеспечивают бесшовную совместную работу, “умный” гибридный режим и интеллектуальное обслуживание заказчиков».

Webex пользуется заслуженной репутацией как решение, помогающее сотрудникам творчески и продуктивно трудиться, где бы они ни находились. С начала пандемии Webex не только обеспечивал успешное функционирование бизнеса. Эту платформу использовали госструктуры для удаленного управления, врачи — для безопасного общения с пациентами, учителя — для дистанционного обучения. Нет никаких сомнений в том, что будущая трудовая сфера будет сочетать как удаленную работу, так и присутствие на рабочих местах – то, что мы сейчас называем гибридным рабочим режимом. У Cisco есть четкое представление о том, как заказчикам реализовать это уже сегодня, используя возможности решения Webex, которое радикально повышает эффективность как удаленного взаимодействия, так и персонального общения.

Расширенный функционал перевода в реальном времени Real-Time Translation с марта будет доступен в Webex для пробного использования, доступность для заказа открывается в мае.

Число переводимых диалектов ограничено.



Другие материалы рубрики

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения