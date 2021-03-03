Спецпроекты

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» и «Базальт СПО» завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Альт Сервер 9» разработки «Базальт СПО». Положительные результаты тестов подтверждены сертификатом совместимости. Созданный программный комплекс будет полезен организациям, которые предъявляют повышенные требования к защите своих цифровых ресурсов. В первую очередь, это владельцы критической информационной инфраструктуры, оперирующие большими объемами конфиденциальной информации и персональных данных: госструктуры, медицинские учреждения, предприятия транспорта, нефтяной и атомной промышленности и др.

«По статистике, большинство утечек данных происходит по вине сотрудников, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Система защиты информации, которая опирается на ОС семейств «Альт» и продукты «Аладдин Р.Д.», позволяет значительно сузить этот канал утечек. Операционные системы «Альт» совместимы с широким спектром российских средств защиты информации, что дает организациям возможность решить сразу две задачи: строить технологически независимую и хорошо защищенную цифровую среду».

Согласно сертификату, с ОС «Альт Рабочая Станция 9» и «Альт Сервер 9» совместимы USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токен JaCarta LT. Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Отметим, что в качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования, использовалось ПО "Единый Клиент JaCarta" версии 2.13 или выше также разработки «Аладдин Р.Д.».

«У нас многолетний продуктивный опыт сотрудничества с разработчиками из "Базальт СПО", и мы рады, что электронные ключи линейки JaCarta продолжают успешно решать различные задачи в среде российских ОС "Альт"», - прокомментировал Сергей Челышев, руководитель группы интеграции компании «Аладдин Р.Д.».



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