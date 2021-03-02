Спецпроекты

Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai.

Основная цель внедрения Yva.ai связана с изменениями, которые произошли вследствие роста компании и перехода к постоянной работе «на удаленке». У Space307 появилась необходимость лучше понимать настроения сотрудников и общую кадровую ситуацию офлайн, чтобы эффективнее выявлять проблемные зоны и нивелировать кадровые риски.

«Мы любим обратную связь и от сотрудников, и между ними. И стараемся опираться на нее, принимая решения. Но не всегда удается качественно и ненавязчиво собрать фидбэк. Мы пришли к выводу, что регулярные небольшие опросы могут помочь накопить достаточно данных и видеть полную картину происходящего. А уже после, анализируя полученные ‘’инсайты’’, выстраивать свои HR- и управленческие решения. Space307 уже сотрудничала с командой Syssoft, поэтому мы вновь выбрали компанию в качестве партнера», — сказал Семен Ляшенко, HR Lead компании Space307.

Решение Yva.ai с элементами искусственного интеллекта применяет алгоритмы активной и пассивной аналитики для оценки психологического климата в компании по более чем 40 метрикам. Активная аналитика подразумевает оценку результатов еженедельных умных сплит-опросов, которые сотрудники проходят всего за 60 секунд. С помощью пассивной аналитики проводится анализ взаимодействий сотрудников с корпоративными инструментами: почтой, порталом, облачными сервисами и другими системами, интегрированными с бизнес-процессами.

«Удаленная работа принесла компаниям множество вызовов, и если с первым этапом — переносом всех систем в онлайн — большинство справились, то управление командой в офлайн-режиме стало головной болью для многих бизнесов. Люди выгорают, теряют мотивацию или начинают показывать худшие рабочие результаты — со всеми этими сложностями способна разобраться Yva.ai. Работая с той аналитикой, которую собирает система, можно прогнозировать и предотвращать увольнения ценных сотрудников, выявлять скрытые конфликты, определять неформальных лидеров, а также улучшать клиентский сервис и экономить деньги, предотвращая выгорание и отток персонала», — сказал Владимир Бухтияров, руководитель отдела по работе с клиентами компании Syssoft.

Space307 разрабатывает решения для B2B- и B2C-рынков. Среди которых инструменты для анализа данных, образовательные решения и воркспейсы. Флагманский продукт Space307 — «Акма» — торговая платформа для ритейл-брокеров. Решениями компании пользуются более 60 млн человек по всему миру.

Другие материалы рубрики

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения