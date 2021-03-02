РТИ внедрит решения на платформе «1С:Предприятие»

РТИ и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать созданию эффективных систем управления предприятиями РТИ с использованием решений на платформе «1С:Предприятие», позволит сократить затраты и технологические риски РТИ на внедрение таких систем за счет использования опыта и методик 1С.

Также в рамках этого соглашения РТИ и «1С» договорились обмениваться опытом и проектными решениями по внедрению программных продуктов 1С на всех дочерних предприятиях РТИ, предпринимать совместные действия, направленные на совершенствование и продвижение программных решений и методик их внедрения.

«Выбор программных продуктов 1С в качестве моно-решения для наших предприятий, обусловлен лидирующим положением компании 1С в России. Кроме того, выступая в качестве стратегических партнёров, вместе мы сможем обеспечивать импортонезависимость собственного бизнеса и наших клиентов, используя и развивая отечественное ПО. Этого требуют современные условия и специфика нашей деятельности», отметили в пресс-службе РТИ.

В дочерней компании РТИ (НПК «ВТ и СС») с 2019 года был создан и развивается центр компетенций «1С», который имеет официальный статус партнера «1С».