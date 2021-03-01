WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs

WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы электронного документооборота WSS Docs РД3. В обновленной версии продукта были улучшены системные показатели, а также добавлены новые возможности, нацеленные на удобство работы с системой.

В частности, повышена производительность системы, облегчена база оперативных документов за счет разрезания данных на оперативные и архивные документы, изменена архитектура доступа к объектам системы, исключены ошибки искажения данных при сохранении документов или принятии решений за счет создания единого сохранения карточки.

На странице превью (в карточке и картотеке) появилась возможность выбора номера страницы для быстрого перехода к указанной странице.

При отправке документа на повторное согласование система проверяет поля согласующих и выдает предупреждение, если нет дополнительных согласующих или решения текущих согласующих не были очищены.

Карточки документов теперь можно сортировать по нескольким столбцам для удобства работы с большим потоком документов. Для этого нужно сделать сортировку по первому столбцу и с зажатой клавишей ctrl отсортировать документы по другим столбцам. Чтобы снять множественную сортировку, требуется отпустить клавишу ctrl и сделать сортировку по любому из столбцов.

При создании поручений из файла добавлена возможность автоматической простановки времени для поручений, в которых указана только дата. Функциональность помогает при планировании задач в сжатые сроки.

Изменилось окно рассылки документа. В предыдущей версии WSS Docs адресаты рассылки отображались в порядке рассылки документа. Сейчас сортировка осуществляется в алфавитном порядке по возрастанию для упрощения поиска сотрудников. Также все поля окна рассылки в новом релизе системы имеют ограничение по высоте. Это позволит пользователям удобно работать в рамках небольшого окна. А в случае выбора большого числа адресатов, групп или адресов Email, появится скролл.

Добавлено информационное окно при обработке карточки, открытой из оповещения. Ранее при сохранении карточки, открытой из оповещения, отображалась пустая вкладка.

В рамках улучшения производительности системы была снижена нагрузка на сервера, оптимизирован поиск и отображение документов в папках интерфейсов, включен полнотекстовый поиск в папках интерфейсов, в окнах выбора документов и контекстном поиске в полях, оптимизирована скорость открытия и сохранения карточки документа.

При наличии мобильного приложения WSS Docs доступна функциональность автоматического входа в приложение через систему администрирования AppCenter. В данной системе администраторы подтверждают вход пользователя, блокируют устройства в случае утери сотрудником компании и смотрят историю действий.

В новом релизе системы AppCenter самостоятельно проверяет в СЭД принадлежность пользователя к компании. Если проверка прошла успешно, то устройство будет автоматически зарегистрировано в AppCenter без подтверждения администратора.