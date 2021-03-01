Red Hat представила новую версию OpenShift

Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Решение базируется на Kubernetes 1.20 и призвано упростить и ускорить модернизацию приложений, помогая ИТ-специалистам унифицировать традиционные и облачные приложения с помощью новых функций и проверенной универсальной платформы, поддерживающей широкий спектр гибридных облачных сред.

Потребность сохранить конкурентоспособность, расширить линейку продуктов или соответствовать ожиданиям потребителей – во всех этих случаях очень важно иметь стратегию модернизации приложений. Согласно отчету IDC, «поставщики услуг по модернизации приложений должны четко понимать, какую роль организации отводят модернизации в рамках более широких инициатив, касающихся корпоративных приложений, а также, как они применяют те или иные тактики модернизации своих приложений» . Red Hat прекрасно осознает, что лишь немногие организации могут позволить себе просто взять и отказаться от унаследованных приложений, и что нет и не может быть универсальной стратегии модернизации приложений, которая подошла бы всем.

Red Hat OpenShift предоставляет различные возможности для модернизации и миграции приложений, позволяющие каждой организации выбрать оптимальный для себя вариант. Новая версия OpenShift предлагает расширенный инструментарий модернизации для переноса унаследованных приложений на новые микросервисные архитектуры и для согласованного управления всем комплексом корпоративных приложений с целью повышения операционной эффективности при сохранении высокого темпа инноваций.

В состав Red Hat OpenShift 4.7 входит новейшая версия технологии OpenShift Virtualization, впервые представленной в июле 2020 года, которая устраняет инфраструктурные барьеры между традиционными и облачными приложениями, а также расширяет контроль над распределенными ресурсами. Список новых функций и улучшений OpenShift Virtualization включает в себя импорт существующих виртуальных машин (ВМ) на платформу Red Hat OpenShift, шаблоны для быстрого создания ВМ, интеграцию с Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes для расширенного регулирования и управления политиками для приложений различных типов приложений, в том числе, виртуализованных приложений.

Red Hat OpenShift 4.7 также предлагает расширенную поддержку Windows Containers, анонсированную в конце 2020 года. Помимо уже поддерживаемых Amazon Web Services (AWS) и Azure, OpenShift, как планируется, со следующего месяца сможет работать с Windows Container на платформе vSphere с использованием Installer Provided Infrastructure (IPI). Таким образом, организации могут перенести в Red Hat OpenShift уже имеющиеся Windows-контейнеры практически с любой широко распространенной платформы без глубокой переработки архитектуры и исходного кода.

Инструментарий Migration Toolkit for Virtualization, который скоро выйдет в версии technology preview, упрощает массовую миграцию ВМ на Red Hat OpenShift Virtualization, в результате чего разработчики получают более простой доступ к унаследованными ВМ при разработке новых облачных приложений.

Migration Toolkit for Virtualization развертывается в среде OpenShift с помощью соответствующего оператора, доступного на сайте OperatorHub. Сама миграция выполняется в несколько простых действий: ввод учетных данных для подключения к старой и новой платформам; сопоставление ресурсов старой и новой инфраструктур; создание плана миграции и, собственно, проведение миграции.

Общедоступная версия Migration Toolkit for Virtualization будет выпущена позднее в этом году и предложит расширенные возможности для оптимизации миграции, сокращения рисков и времени простоя за счет предварительной проверки на проблемы с совместимостью, улучшенного механизма копирования данных и углубленной автоматизации, сокращающей число ручных операций при миграции.

В состав Red Hat OpenShift 4.7 также входит technology preview версия OpenShift GitOps, специализированного фреймворка для реализации методологии GitOps, который построен на основе Argo CD и обеспечивает декларативную непрерывную доставку за счет интеграции CI/CD-инструментов, включая конвейеры OpenShift Pipelines, с репозиториями кода GitHub и GitLab для решения операционных задач с использованием рабочих процессов Git Workflows.

Реализуя принцип «инфраструктура как код», OpenShift GitOps позволяет осуществлять управление, обеспечивать защиту и обновлять приложения через репозиторий Git, что сокращает время вывода на рынок, упрощает процессы обновления и безопасности.

Red Hat OpenShift 4.7 уже доступен для загрузки.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), старший вице-президент Red Hat по направлению Cloud Platforms, сказал: «Модернизация приложений открывает огромные возможности для организаций и одновременно усиливает давление на и без того перегруженных ИТ-специалистов. Red Hat OpenShift 4.7 помогает организациям проводить модернизироваться поэтапно, в наиболее рациональном для себя темпе и без нарушения работы уже имеющихся сервисов. Кроме того, объединяя современные и традиционные приложения, Red Hat OpenShift обеспечивает согласованную работу и управление всем комплексом корпоративных приложений, независимо от их местоположения или нижележащей инфраструктуры».