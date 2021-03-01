Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и «Доктор Веб» объявили о полной совместимости и корректности работы программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP Veil и антивирусного программного обеспечения Dr.Web. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных испытаний по совместимости Dr.Web и ECP Veil.

Продукты «Доктор Веб» внесены в реестр отечественного ПО, обеспечивают защиту любых устройств информационных сетей государственных организаций и предприятий и коммерческих компаний, включая защиту домашних компьютеров и личных мобильных устройств сотрудников. Компания имеет сертификаты, подтверждающие высокие стандарты качества ее продуктов, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организациях с повышенными требованиями к ИБ, в том числе для защиты информации ограниченного доступа.

Платформа серверной виртуализации ECP Veil разработки НИИ «Масштаб» – это готовое универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации. ECP Veil позволяет централизованно производить администрирование и мониторинг виртуализированной ИТ-инфраструктуры. Продукт внесен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Безусловно, внедрение облачных технологий позволяет предприятиям оптимизировать затраты, повысить уровень эффективности бизнес-процессов и получить конкурентные преимущества на рынке, но при этом заставляет пользователей и поставщиков серьезнее относиться к рискам, вызванным простотой доступа к данным. Конфиденциальность и защита информации являются одним из главных критериев при построении конвергентной ИТ-инфраструктуры предприятия. Совместное использование отечественных продуктов от компаний НИИ «Масштаб» и «Доктор Веб» позволит заказчикам оптимизировать работу предприятия и сохранить свои данные от несанкционированного доступа», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

«Хорошо понимая потребность бизнеса не только в удобной, но и в безопасной работе с корпоративными данными, мы постоянно работаем над расширением возможностей интеграции нашего антивируса с системами виртуализации ИТ-инфраструктуры. Связка Dr.Web и облачной платформы – это то, что действительно востребовано и актуально на сегодняшний день. Мы благодарим коллег за плодотворное сотрудничество, и нам приятно отметить, что именно наш антивирус стал первым продуктом защиты, совместимым с решением от НИИ “Масштаб”. Отметим, что совместимость с ПО отечественной разработки – один из приоритетов “Доктор Веб”», – отметил генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров.