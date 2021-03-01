Известный YouTube-канал выпустил обзор решения для улучшения качества связи в распределенных организациях

Известный YouTube-канал «АйТиБорода» выпустил видеообзор решения VeloCloud SD-WAN компании VMware. Решение предназначено для организаций с распределенной инфраструктурой, в частности, работающим в сфере ритейла: оно помогает обеспечить быстрый и надежный доступ филиалов к облачным сервисам, частным ЦОД и корпоративным приложениям модели SaaS.

На вопросы ведущего канала, популярного блогера и ИТ-специалиста Алексея Картынника, отвечает менеджер по развитию бизнеса сетевой виртуализации и безопасности VMware в РФ и СНГ Дмитрий Жечков. В ходе интервью гость рассказывает об архитектуре решения, особенностях его подбора, стоимости внедрения, возможностях использования в условиях удаленной работы. В числе отраслей, активно внедряющих технологию, спикер назвал ритейл, здравоохранение, госсектор и промышленные организации.

Выпуск подготовлен совместно с компанией Softline, глобальным провайдером ИТ-решений и сервисов и многолетним партнером VMware. «Softline как глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов заинтересована в реализации масштаных комплексных проектов и продвиждении на российском рынке продуктов ведущих мировых вендоров. Это нетривиальная задача, которая требует полной отдачи и скоординированного взаимодействия от разных подразделений нашей компании», – говорит менеджер по развитию бизнеса VMware отдела виртуализации департамента инфраструктурных решений Softline Николай Луковкин.