Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft

Dodo Brands в технологическом партнерстве с Crayon и Microsoft внедрила систему прогнозирования расхода ингредиентов на базе Microsoft Azure Machine Learning. Внедрение позволит компании экономить до 54 млн руб. в год. На сегодняшний день система уже работает в 50 ресторанах компании.

Сеть пиццерий «Додо пицца» входит в состав компании Dodo Brands. Успешная работа пиццерий зависит от множества факторов. В число ключевых входит правильное планирование и заказ необходимых ингредиентов.

Раньше каждая пиццерия самостоятельно определяла объем закупок продуктов. Расчет необходимого количества ингредиентов управляющие делали в простых таблицах, либо формировали заказ приблизительно. Из-за отсутствия единого алгоритма и ПО управляющие тратили на расчеты и размещение заказов до 4-5 часов в неделю. Расчет необходимого количества ингредиентов делался в простых таблицах либо формировался приблизительно. Часто возникали ситуации как с перезакупкой, так и нехваткой ингредиентов. Кроме того, возникали сложности из-за сбоев работы почты и интернета, недостатка опыта у сотрудников новых пиццерий, ошибками из-за человеческого фактора.

Ошибки с заказом ингредиентов ухудшали клиентский опыт и уменьшали выручку. «Додо пицца» нуждалась в централизованной системе, которая позволила бы упростить прогнозирование расхода ингредиентов, исходя из спроса на позиции меню в каждом конкретном ресторане.

Решением стала разработка интеллектуальной предиктивной системы, которая учитывает такие факторы, как различные тренды в данных (например, рост спроса по мере потепления весной), календарь праздников, маркетинговую деятельность компании, местные события и многие другие. Система интегрирована с платформой Dodo IS, которая объединяет инструменты для управления всеми бизнес-процессами ресторана в удобном едином интерфейсе.

Теперь список необходимых для заказа ингредиентов управляющий ресторана может получить за 2 минуты. Внедрение позволило значительно уменьшить загруженность команды ресторана, а также повысить точность прогнозирования закупок ингредиентов на 18%. Суммарную экономию от масштабирования решения «Додо пицца» оценивает в сумму до 4,5 млн руб. в месяц, учитывая сокращение прямых потерь выручки и уменьшение числа срочных довозов, требующихся при недостатке заказанных ингредиентов. Таким образом, компания планирует экономить до 54 млн руб. ежегодно.

«Автоматизированный процесс расчета заказа сокращает трудозатраты управляющих наших пиццерий (в масштабах сети это экономия до 1,1 млн руб. в месяц), а также снижает нагрузку на логистическую систему. Самое главное, что использование алгоритма повышает точность прогнозирования, а значит снижает потери выручки», – сказал Евгений Леонтьев, руководитель направления логистики Dodo Brands.

Система была разработана компанией Crayon, партнером Microsoft, в сотрудничестве с ИТ-командой Dodo Brands на базе решения Microsoft Azure ML, которое использовалось для анализа данных, выбора фреймворков и тренировки тестовых моделей. Также для ускорения вычислений был использован сервис Azure Databricks.

«Задача была интересной: после анализа данных стало понятно, что есть довольно большое количество разных классов ингредиентов, шаблоны потребления которых отличаются друг от друга. Для каждого из этих классов пришлось подбирать отдельную модель для прогнозирования. Также хочу отметить, что нас приятно удивил уровень подготовленности компании «Додо» к решению данной задачи: когда мы приступили к решению задачи, нам быстро и четко предоставили все необходимые данные, инфраструктуру в облаке Microsoft Azure и обеспечили все необходимые интеграции. За счет столь зрелого подхода нам удалось очень быстро реализовать проект, фактически все работы были выполнены нами за полторы недели», – сказал Владимир Еронин, директор центра компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных «Crayon Россия».

«Данные и искусственный интеллект приобретают сегодня особое значение для бизнеса, становясь основой для развития и успешной конкуренции. Использование облачных интеллектуальных сервисов позволяет компаниям быстро адаптироваться к современным вызовам и выстраивать эффективные логистические цепочки. Готовность оперативно отвечать требованиям рынка и внедрять самые прогрессивные технологии позволяет Dodo Brands сохранять высокие темпы роста и лидирующие позиции на рынке уже много лет. Наш совместный кейс – отличное тому подтверждение. Высокий уровень технологической экспертизы наших партнеров, Dodo Brands и Crayon, позволили добиться реализации проекта и результатов в такие короткие сроки», – говорит Владислав Шершульский, руководитель направления перспективных технологий Microsoft в России.

Следующий этап проекта будет включать дальнейшее развертывание системы на сеть ресторанов, а также интеграцию ее с системами поставщиков ингредиентов. Авторасчет заказа может быть масштабирован и применен для всех стран и концепций Dodo Brands. Также компании планируют совместную разработку и других моделей прогнозирования, например, для запуска новых продуктов, реализации маркетинговых кампаний, планирования локальных событий и т.д.