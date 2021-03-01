Спецпроекты

Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Compass Plus первой в России протестировала облачную инфраструктуру нового поколения от Oracle. В рамках совместного проекта компания успешно провела стресс-тестирование своей оптимизированной для работы в облаке открытой программной платформы TranzAxis на Oracle Exadata Cloud Service X8M.

Следуя своей стратегии постоянного развития и оптимизации TranzAxis, Compass Plus провела стресс-тестирование платформы с целью подтвердить ее высокую производительность в высоконагруженных средах. Поскольку все большее число финансовых институтов переносит свою инфраструктуру в облако, тестирование на базе Oracle Cloud Infrastructure позволило в полной мере оценить масштабируемость и надежность TranzAxis.

Oracle Exadata Cloud Service позволяет клиентам легко переносить корпоративные приложения в облако в силу высокой производительности, масштабируемости и доступности Oracle Exadata и простой инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure. Благодаря расширенным возможностям облачной автоматизации, динамическому масштабированию ресурсов и гибким ценовым условиям подписки клиенты могут ускорять рабочие процессы баз данных и снижать затраты.

«Compass Plus первым в России протестировал собственное решение TranzAxis на новейшей платформе Oracle Exadata X8M, ставшей доступной в рамках облачного сервиса Oracle Exadata Cloud Service с октября 2020 года. Выбор облака Oracle позволил нашему партнеру сосредоточиться на ключевых задачах проекта по тестированию приложения, предоставив Oracle решение задач по обеспечению готовой среды для тестирования. Учитывая высокие требования TranzAxis к скорости обработки данных, Oracle Exadata вновь показала исключительную производительность и позволила достичь рекордных значений по количеству транзакций», – сказал Евгений Пажитнов, технический консультант Oracle.

«В Compass Plus мы стараемся использовать любые возможности для тестирования всех технологических и бизнес-конфигураций нашей открытой программной платформы TranzAxis. Мы уже знакомы с платформой Exadata, но ее обновленная облачная реализация дает неоспоримые преимущества, такие как удобство управления и гибкость при одновременном сохранении потрясающей скорости и надежности уже зарекомендовавшей себя "железной" версии. Обновленные ресурсы облачной платформы Oracle Cloud Infrastructure позволили нам протестировать наш продукт на новых супербыстрых процессорах AMD для серверов приложений, опробовать оптимальные варианты масштабирования и распределения нагрузки, оптимизировать компоненты нашей платформы, – отметил Алексей Чумаков, руководитель отдела бизнес-аналитики департамента поддержки бизнеса Compass Plus. – Протестировав нашу платформу на новейшем облачном ресурсе от нашего надежного партнера Oracle, мы теперь можем рекомендовать клиентам еще один проверенный, производительный и экономически эффективный вариант размещения инфраструктуры».

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