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Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Розница Big Data

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», и ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI запустили совместный инструмент для анализа эффективности рекламы в магазинах. Аналитический модуль позволит поставщикам и агентствам на основе больших данных принимать бизнес-решения при запуске рекламных активностей. Решение реализовано на базе многофункциональной платформы Dialog.X5.

На платформе партнерам уже доступна исчерпывающая категорийная и покупательская аналитика: тренды категории, анализ покупательского поведения, оценка результатов принятых решений. При помощи нового модуля клиенты получают доступ к большим данным для измерения реального влияния POSM на продажи, который позволит более точно оценивать ROI и подходить к вопросу креатива рекламных материалов системно, на основании аналитических выводов из фактических данных.

«Эффективность рекламных активностей в магазинах многие годы волнует как заказчиков, так и исполнителей проектов. В мире есть всего несколько небольших исследований, проведенных на данную тему. Теперь возможность оценить эффективность POSM появилась и у участников российского ритейла», — отметил Дмитрий Прусов, директор департамента продаж продуктов больших данных X5 Retail Group.

«Мы рады, что X5 Retail Group обратили внимание на данный вопрос, в результате чего наши партнеры получат новые эффективные инструменты для маркетингового планирования, которые позволят создавать в 2021 г. яркие бизнес-кейсы с высокой эффективностью. Наше сотрудничество поможет запустить серию маркетинговых исследований рынка, уникальных не только для России, но и на мировом уровне», — сказала Анна Лебедева, исполнительный директор ассоциации POPAI.

Анализ эффективности рекламных активаций позволяет поставщикам и агентствам корректно оценить фактический результат при помощи A/B-тестирования, провести LFL-анализ метрик контрольных и пилотных магазинов, выявить источники и объем переключений и каннибализации, определить эффективность типовых маркетинговых активаций.

Для проведения A/B-тестирования и оценки результатов теста подбираются максимально схожие магазины в тестовой и контрольной группе на основании выручки, трафика и расходов на покупателя по магазину в целом и по тестируемой категории.

Например, партнер осуществил дополнительное размещение POSM с продукцией в ограниченной выборке магазинов сети и планирует оценить его эффективность на основании анализа больших данных. С помощью данного решения он получит возможность оценить вклад метрик в динамику продаж продукта в тестовой группе магазинов, провести анализ базы покупателей, принявших участие в активации в разрезе новых, постоянных и ушедших. Также на основании данных определяются основные источники изменения продаж и переключений, что позволяет оценить инкрементальный эффект мероприятия для категории и/или бренда.

В рамках партнерства Х5 и ассоциации POPAI компании планируют развивать аналитические инструменты для повышения эффективности рекламных размещений и активаций.



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