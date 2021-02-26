«Адвантум» разработала систему «Цифровой экспедитор» для транспортной логистики

«Адвантум» при поддержке Фонда содействия инновациям завершила работу над системой «Цифровой экспедитор с модулем поддержки принятия решений на основе технологий глубокого обучения». Работы по проекту стартовали в декабре 2019 г. а к декабрю 2020 г. была запущена рабочая версия системы и подписано несколько договоров на использование системы с транспортными компаниями, такими как «МТЭК-Логистик» и Crafter.

Система разработана для оптимизации процессов планирования и применения интеллектуальной диспетчеризации в ходе выполнения перевозок грузов. Решение выступает в качестве цифрового инструмента управления транспортом и повышает прозрачность процессов в логистике. «Цифровой экспедитор» предназначен для коммерческих и государственных организаций, ориентирован как на заказчиков, так и на исполнителей перевозок, в том числе владельцев автопарка.

Перед стартом проекта компания «Адвантум» уже обладала необходимой экспертизой на рынке ИТ-сервисов в логистической отрасли благодаря долговременному взаимодействию с крупными ритейл-компаниями – заказчиками перевозок и их подрядчиками – транспортными компаниями в рамках реализации ИТ-проектов по мониторингу своевременности и качества доставки температурных грузов для ритейл-сетей. Контрагенты «Адвантум» ознакомились с концепцией будущей системы «Цифровой экспедитор» и подтвердили востребованность будущего решения.

В «Цифровом экспедиторе» реализована широкая функциональность, а работа пользователей организована через веб-интерфейс и мобильное приложение. Структура решения состоит из нескольких модулей, оптимизирующих различные направления транспортной работы. Они объединены в несколько основных блоков: планирование, диспетчеризация и модуль поддержки принятия решений. Для корректной работы системы организованы сбор, консолидация и хранение телематической информации о движении транспортных средств (включая географические координаты, показания датчиков температуры и открытия дверей кузова). Для создания оптимальных рейсов реализован алгоритм оптимального планирования транспортных средств для исполнения заявок на перевозку с учетом множества параметров, например местоположения транспорта на момент выхода из предыдущего рейса, средней скорости движения по графу дорог, статистики по пробкам, грузоподъемности, объема и паллетовместимости кузова. Интеллектуальная диспетчеризация позволяет логисту работать только с инцидентами и освобождает его от рутинной работы. Модуль поддержки принятия решений в «Цифровом экспедиторе» помогает снизить риски недоставки груза за счет рассылки предупреждений и анализа своевременности выполнения плановых рейсов. Кроме того, разработан REST API для интеграции со внешними информационными системами, которые могут передавать в «Цифровой экспедитор» справочную информацию и заявки на перевозку грузов и получать обратно информацию о запланированных рейсах и выполнении рейсов транспортными средствами.