Спецпроекты

Искусственный интеллект предскажет прибытие грузового вагона

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Первая грузовая компания» (ПГК) в рамках программы развития клиентского сервиса внедрила модель прогнозирования даты прибытия вагонов в «Личный кабинет клиента». В результате применения алгоритмов машинного обучения клиенты оператора могут качественнее планировать грузовые операции.

«Это очень важная разработка, благодаря которой каждый партнер ПГК может воспользоваться данными для оптимальной настройки своих бизнес-процессов. Сегодня в «Личном кабинете клиента ПГК» легко онлайн получить ключевую информацию по всем перевозкам и детализировать ее по любому отдельному интересующему вагону и станции. Наша цель – не просто высокое качество услуг, а сервис, построенный на потребностях и запросах клиентов. В настоящее время мы продолжаем улучшать алгоритм прогноза прибытия в «Личном кабинете клиента» и прорабатываем возможности использования модели в других цифровых продуктах компании», – прокомментировал руководитель Центра цифрового развития ПГК Никита Ямщиков.

Как правило, грузоотправители ориентируются на срок прибытия вагона, указанный в накладной и рассчитанный по нормативам РЖД. Но он не всегда оказывается точным, так как не учитывает реальное местоположение вагона и текущую ситуацию на сети. Клиенты часто обращались за экспертной оценкой к менеджерам ПГК. Разработка Центра цифрового развития оператора позволяет максимально верно определить дату и время прибытия вагона с учётом большого числа факторов.

Точные данные о прибытии вагона помогают грузоотправителям планировать свои производственные операции, его приемку и непосредственно перевозку груза, выстраивать эффективные логистические схемы, а значит – экономить затраты.

В планах компании – разработка моделей машинного обучения, которые помогут ПГК эффективнее заадресовывать вагоны, прогнозировать время простоев подвижного состава на станциях, проводить предиктивное обслуживание и ремонт вагонов, балансировать распределение парка, моделировать грузовую работу на станциях и даже прогнозировать спрос на услуги компании.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина

МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows

Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис

Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО

МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Техноблог

Следит ли VPN за пользователем?

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам