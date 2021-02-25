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Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев

Безопасность Администратору Бизнес Интеграция

Платформа для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности BI.Zone ThreatVision повысила качество своих данных за счет интеграции с потоками данных Eset об актуальных международных угрозах. Объединение технологий распознавания защищает бизнес от угроз, актуальных в данный момент для каждой отдельной отрасли.

Согласно статистике, 54% компаний в мире столкнулись как минимум с одним инцидентом ИБ в 2020 г. Тренд на атаки бизнес-структур набирает обороты, и по оценке аналитиков, ущерб от киберпреступников к 2022 г. возрастет до $8 трлн.

«Среднее время обнаружения взлома инфраструктуры компании составляет пугающие 200 дней. За такой срок злоумышленники успевают подготовить разрушительный сценарий для бизнеса из любой отрасли. Поэтому осведомленность об актуальных угрозах позволяет компаниям заранее подготовиться и заблокировать саму возможность компрометации», — отметил руководитель направления Eset Threat Intelligence Александр Пирожков.

Автоматизация сбора индикаторов компрометации, а также выгрузка данных в удобном формате экономит трудозатраты и повышает эффективность бизнеса. Интерфейс платформы BI.Zone ThreatVision позволяет находить угрозы, известные различным вендорам, а также интегрировать потоки индикаторов в наиболее популярные средства защиты.

«Сотрудничество с Eset позволило нам объединить технологии и опыт в сфере защиты корпоративных информационных систем, чтобы улучшить наш продукт для предотвращения инцидентов безопасности BI.Zone ThreatVision. Подобные решения давно востребованы на международном рынке и набирают популярность в РФ, поскольку они удобны и понятны в использовании. Инструменты платформы позволяют предотвращать кибератаки, повысить скорость реагирования на инциденты и минимизировать ущерб от них», — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.Zone.

Массив данных об индикаторах компрометации формируется при помощи более 100 млн датчиков по всему миру и трекеров ботнетов. Конечный заказчик получает качественную категоризацию данных, актуальных для конкретной отрасли бизнеса.

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