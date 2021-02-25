Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения

Promobot и Smart Engines заключили соглашение о выводе на рынок устройства для автоматического сканирования документов и заполнения форм Promobot Scanner. Обе компании являются резидентами IT-кластера «Сколково».

За распознавание данных в Promobot Scanner отвечает технология оптического распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine, которая позволяет организациям обрабатывать документы с персональными и чувствительными данными без передачи изображений во внешние сервисы. Конструкция устройства и его аппаратная часть разработаны командой «Промобот». Производство сканеров будет налажено в Перми: для этих целей Promobot переоборудует один из цехов сборки роботов. За реализацию и дистрибуцию продукта также будет отвечать пермская компания.

«Совместные разработки помогают взглянуть на продукты под другим углом. Это интересный и полезный опыт — когда вместе работают разработчики алгоритмов компьютерного зрения и инженеры, которые специализируются на роботах. Продукт рождается на стыке разных компетенций, опыта и взглядов на работу, и это бесценно», — говорит директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Promobot Scanner сканирует документы, распознает реквизиты, передает их в различные информационные системы для автоматического заполнения необходимых полей. Это сокращает время ожидания посетителей в очереди и время заполнения форм примерно в 9 раз. Сегодня Promobot Scanner работает с 15 видами документов: от паспорта гражданина РФ до свидетельства о заключении брака. Поддерживается распознавание паспортов с рукописным заполнением и штампа с адресом прописки с печатным заполнением. Для экспорта данных уже реализована интеграция с АИС МФЦ, Росреестром, 1С, системой «Инфоклиника».

При прикладывании документа к сканирующей поверхности устройства его изображение в режиме видеопотока передаётся на обработку модулю распознавания. Алгоритмы ИИ обеспечивают извлечение данных из документа и в режиме реального времени выполняют межкадровую интеграцию распознанных реквизитов. Процесс останавливается автоматически, без участия человека, когда система уверена в результате. Время от начала распознавания документа до ввода данных в информационную систему, с учетом времени на их передачу, составляет около 5 секунд. «Чистое» время распознавания документа на одном кадре занимает менее секунды.

«Выпуск Promobot Scanner — это история про сотрудничество hardware- и software-разработчиков, решения которых уже востребованы в России и на мировом рынке. Подобная синергия позволит организациям внедрить лучшие практики автоматической обработки документов и повысить уровень клиентского сервиса в отделениях», — комментирует директор по специальным проектам Smart Engines Никита Арлазаров.

Разработчики планируют выпустить на рынок в 2021 году около 3000 сканеров нового поколения — их будут использовать в офисах, медицинских клиниках, банках, МФЦ и других сферах, где требуется заполнение документов. Сегодня предзаказано уже более 200 сканеров. По оценке компаний, общий объем инвестиций в R&D проекта составит порядка 80 млн. рублей.