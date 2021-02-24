Radixx и Air Moldova заключили многолетнее соглашение

Radixx, дочерняя компания Sabre и поставщик программного обеспечения для авиационного ритейла, объявила о заключении многолетнего технологического соглашения с авиакомпанией Air Moldova. Согласно ему базирующийся в Кишиневе авиаперевозчик будет использовать решения Radixx для продвижения, дистрибуции и реализации услуг, чтобы развивать новые источники дохода и ускорить рост прибыли.

В этом году Air Moldova перейдет на облачную систему обслуживания пассажиров Radixx Res (PSS) для продажи авиаперелетов и дополнительных услуг. Она построена на основе микросервисов и имеет высокие показатели безотказной работы и безопасности. Используя эту передовую гибкую технологию, Air Moldova сможет улучшить качество сервиса и максимизировать прибыль.

Air Moldova также внедрит решение для ритейла Radixx ezyCommerce, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания на любом устройстве и дифференцировать свой бренд и предложения. Мощные API Radixx ezyCommerce позволят авиакомпании интегрировать сторонний контент для дальнейшей кастомизации предложений под запросы путешественников.

В рамках плана по восстановлению бизнеса после пандемии COVID-19 Air Moldova также использует портфель продуктов для отправки рейсов Radixx Go, чтобы повысить безопасность и эффективность аэропортовых операций. Технология Radixx Go для агентских мобильных устройств и сервисов самообслуживания в аэропортах позволит оптимизировать процессы наземного обслуживания пассажиров, сократить очереди и сделать путешествие еще более бесшовным и приятным.

«Вся наша деятельность строится вокруг клиентов, и мы стремимся предоставлять им продукты и сервисы самого высокого качества, – отметил Александр Чебан, генеральный директор Air Moldova. – Мы выбрали систему Radixx из-за передовых возможностей ритейла во всех точках взаимодействия с потребителями. Ее надежные API позволят индивидуально настроить наш пользовательский интерфейс и интегрировать сторонние решения, включая наши собственные критически важные приложения, которые теперь станут еще эффективнее благодаря доступу к расширенным данным. Мы рассчитываем повысить удовлетворенность наших клиентов, а также снизить затраты за счет высокого уровня автоматизации продаж и операционной деятельности».

Ожидается, что миграция Air Moldova на решения Radixx позволит значительно снизить годовые эксплуатационные расходы авиакомпании на технологии. Air Moldova и Radixx/Sabre также планируют разработать новый функционал для общих целей.

«Мы очень рады стать технологическим партнером Air Moldova, – отметил Оуэн Мерфи (Owen Murphy), вице-президент по продажам Radixx в Европе. – Мы уверены, что наши инновационные возможности для ритейла в сочетании с технологиями, обеспечивающими безопасное бесконтактное путешествие, станут ключевым фактором в процессе восстановления и будущего роста авиакомпании после пандемии COVID-19. Мы нацелены на многолетнее и плодотворное сотрудничество с Air Moldova».

По оценкам экспертов, лоукостеры будут в авангарде восстановления туризма после пандемии COVID-19 благодаря рациональной структуре расходов и гибкой бизнес-модели, ориентированной на региональные маршруты. С момента объявления о приобретении компании Radixx в октябре 2019 г. Sabre сфокусировалась на создании дополнительных возможностей для ритейла и дистрибуции контента лоукост-авиакомпаний, используя инновации и потенциал роста этого устойчивого рынка. Объединив портфели продуктов, Sabre и Radixx предлагают инновационные комплексные решения для всех типов авиаперевозчиков – от низкобюджетных до сетевых авиакомпаний.