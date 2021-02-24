Positive Technologies и «Айти бастион» объединили усилия для повышения кибербезопасности промпредприятий

Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о технологическом партнерстве в области защиты промышленных сетей. Первым совместным проектом стала интеграция системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager с системой контроля доступа привилегированных пользователей «СКДПУ НТ».

Совместное использование продуктов компаний Positive Technologies и «Айти бастион» поможет повысить безопасность аккаунтов операторов критически важных информационных систем (это особенно актуально во время массовой удаленной работы), а также аккаунтов тех специалистов, которые управляют технологическим процессом на территориально распределенных промышленных предприятиях.

По данным Positive Technologies, более 200 000 компонентов различного рода инженерных систем (АСУ ТП), доступны в интернете. Удаленный доступ к технологическим сетям применяется для мониторинга, управления, диагностики и наладки. Это удобно и позволяет быстро решить необходимые задачи, сокращая затраты на логистику. В условиях глобальной пандемии удаленный доступ стал еще более востребованным.

Вместе с тем удаленный доступ порождает и серьезные риски для безопасности предприятия: учетные данные для доступа в сеть АСУ ТП могут быть переданы третьим лицам или украдены, а личные компьютеры пользователей, с которых производится удаленный доступ, могут быть заражены вредоносным ПО. Кроме того, удаленный доступ к технологической сети может быть организован (умышленно или случайно) в обход реализованной системы безопасности.

«Отсутствие должного контроля за удаленным доступом в АСУ ТП может привести к серьезным последствиям, — отмечает Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies. — Например, к полной остановке технологического процесса из-за распространения вируса-шифровальщика или целенаправленного саботажа, краже коммерческих секретов, к злонамеренным манипуляциям параметрами технологического процесса в целях кражи доли сырья или выхода продукции. В условиях, когда невозможно контролировать непосредственно компьютеры удаленных пользователей, на помощь приходят системы анализа трафика сетей АСУ ТП и средства контроля действий привилегированных пользователей, подключенных к сети АСУ ТП».

Совместное решение компаний Positive Technologies и «Айти бастион» для контроля удаленного доступа в АСУ ТП позволяет организовать для удаленных пользователей единую точку входа в сеть АСУ ТП — шлюз «СКДПУ НТ»; выявлять нелегитимные подключения, минующие шлюз «СКДПУ НТ», и вовремя оповещать о них специалиста по информационной безопасности; журналировать взаимодействие удаленных пользователей с оборудованием АСУ ТП (изменение проектов и конфигураций ПЛК, изменение режимов работы ПЛК и др.); детектировать следы проникновения вредоносного ПО в сеть АСУ ТП через удаленные соединения; выявлять следы компрометации сети АСУ ТП через удаленные соединения; оценивать активность подключенных пользователей, обнаруживать аномалии в их действиях и сигнализировать о нарушениях политик безопасности; хранить полную копию трафика пользовательских сессий для аудита и расследования.

«Удаленный доступ к сети АСУ ТП пользователи получают только через центральный шлюз или несколько шлюзов „СКДПУ НТ“ в распределенной ИТ-инфраструктуре, — объясняет Дмитрий Михеев, технический директор компании „Айти бастион“. — В свою очередь PT ISIM предоставляет шлюзу „СКДПУ НТ“ данные обо всех зарегистрированных соединениях внутри сети. Это позволяет на уровне шлюза „СКДПУ НТ“ выявить те соединения, что не контролируются шлюзом, и оповестить о них инженера ИБ. Пользователями могут выступать любые специалисты (сотрудники службы ИБ, операторы и инженеры АСУ ТП и др.), удаленный доступ которых требуется контролировать».

Оба продукта внесены в единый реестр российского ПО, а корректность их совместной работы проверена специалистами компаний Positive Technologies и «Айти бастион» в ходе испытаний.