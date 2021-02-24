«Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» оказывает техническую поддержку аудиосистем, управление которых реализовано через платформу Addreality, в 600 супермаркетах «Перекресток» в 65 регионах России. Платформа позволяет управлять как контентной сеткой, так и техническими параметрами плееров во всех регионах присутствия. Инженеры ИТ-компании «Корус консалтинг» полностью обслуживают систему в софтверной составляющей проекта, администрируют ее работу и консультируют бизнес-пользователей.

«Перекресток» – одна из крупнейших торговых сетей, находится под управлением X5 Retail Group. В составе сети 930 супермаркетов в 131 населенном пункте России. В торговых залах ритейлер использует решения Addreality для управления как музыкальным оформлением, так и трансляцией рекламных и служебных аудиороликов.

С развитием проекта система доставки контента Addreality, внедренная в 2018 г., выросла в четыре раза, и теперь решение используется в 600 магазинах. Для обеспечения бесперебойной работы внедренной платформы ритейлеру была необходима ежедневная техническая поддержка, которую решили передать на аутсорсинг. В качестве подрядчика по обслуживанию решения розничная сеть выбрала «Корус консалтинг», со специалистами которой компания сотрудничает с начала проекта.

Каждая заявка, связанная с работой Addreality, автоматически отражается в системах обработки обращений и заказчика, и исполнителя. Инженеры «Корус консалтинг» обрабатывают запросы пользователей, оптимизируют производительность системы и тестируют новые решения, удаленно администрируют, проводят ее аудит и плановое обслуживание. 70% заявок связаны с работой музыкальных плееров в магазинах, 30% относятся к регламентным работам, которые проводятся в ночные часы.

«ИТ-поддержка решения Addreality обеспечивает в магазинах сети непрерывное аудиовещание, предупреждение нештатных ситуаций за счет регулярных планово-профилактических работ. У платформы Addreality большой потенциал в данном проекте, и даже при исчерпывающей функциональности вендор всегда идет навстречу клиенту. Совместно мы постоянно улучшаем продукт, адаптируем его под задачи “Перекрестка” и развиваем – и мы уверены, что лишь такой партнерский подход может удовлетворять растущие потребности ритейлера», – сказал Александр Попов, руководитель направления комплексной ИТ-поддержки департамента ИТ-аутсорсинга «Корус консалтинг».

«Давнее и продуктивное сотрудничество Addreality с компанией “Корус консалтинг” очередной раз принесло свои плоды. Крупнейшая сеть супермаркетов “Перекресток” использует программное обеспечение Addreality для централизованного управления музыкальным сопровождением во всей сети своих магазинов. В будущем функциональные возможности платформы позволят ритейлеру получать дополнительный доход от видеорекламы брендов. Удобство управления, возможность доработок для клиента и кроссплатформенность решения позволяют “Корус консалтинг” создавать для клиента готовые решения, которые отвечают всем поставленным задачам и трендам», – сказала Лина Архипова, коммерческий директор Addreality.