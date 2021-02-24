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John Deere и Solorrow представили новое приложение для точного земледелия

Интеграция Бизнес-приложения

John Deere интегрировала свои решения для точного земледелия с приложением, разработанным немецкой стартап-компанией Solorrow. Благодаря этому партнерству фермеры с помощью приложения Solorrow теперь могут с легкостью составлять карты переменных норм внесения удобрений и других полевых работ, а также передавать данные в John Deere Operations Center.

Разработка программного обеспечения и приложений становится особенно важной. Аграриям необходимо получать информацию как можно оперативнее, чтобы принимать решения в режиме реального времени. Теперь приложение Solorrow, подключенное к John Deere Operation Center, позволит пользователям быстро определять границы полей на карте с помощью планшета или смартфона. Эти карты можно передавать по беспроводной сети операторам машин, работающим в поле для более точного внесения данных, что позволит эффективнее вносить удобрения и средства защиты растений с заботой об окружающей среде.

Данные будут выводиться на встроенный в кабине дисплей John Deere с отображением нормы внесения удобрений на разбрасыватель или опрыскиватель, управляемые по шине ISOBUS, для конкретного участка в зависимости от его текущих координат на поле. Такое взаимодействие между приложением Solorrow и технологическими решениями точного земледелия позволяют фермерам эффективно управлять потоками данных.

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