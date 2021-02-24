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Cloud4Y перевёл в облако инфраструктуру ГК «Современная безопасность»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Современная безопасность» после тестирования услуг облачных провайдеров выбрала платформу Cloud4Y.

«Современная безопасность» — опытный участник рынка проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем и сетей, систем безопасности. Организация также предлагает услуги капитального строительства зданий и сооружений, а ещё занимается обучением должностных лиц по всем основным программам дополнительного образования в сфере обеспечения безопасности.

Поскольку в состав компании входит несколько самостоятельных подразделений, каждое из которых активно развивается, растёт и нагрузка на ИТ-инфраструктуру. Возникает регулярная необходимость выделения дополнительных средств на модернизацию оборудования, а также его настройку и последующее обслуживание. Если не вкладываться в «железо», появляется риск остановки бизнес-процессов и других инцидентов, вызванных сбоем перегруженной инфраструктуры. Проанализировав текущую ситуацию, ГК «Современная безопасность» приняла решение оптимизировать издержки и повысить стабильность инфраструктуры путём миграции в «облако».

Размещение бухгалтерии на виртуальном сервере корпоративного провайдера позволили ГК «Современная безопасность» повысить скорость работы с документами и формированием отчётности. Кроме того, при использовании облачной 1C отпадает необходимость в покупке программного обеспечения, его обслуживании и обновлении. Цена 1С в облаке получается значительно дешевле, если сравнивать с затратами на покупку 1С-инфраструктуры.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y является официальным партнёром 1С и обладает сертификатом на предоставление ПО 1С в аренду. Провайдер может предложить как выделенный сервер по модели IaaS, так и виртуальную 1С по модели SaaS, в зависимости от потребностей клиента.

Ещё одним преимуществом использования облачной платформы Cloud4Y является более высокий по сравнению с локальной инфраструктурой уровень безопасности. Провайдер обеспечивает условия для хранения конфиденциальных данных как частных организаций, так и государственных учреждений. Даже если часть сотрудников будет работать из дома, чувствительные данные не будут скомпрометированы.

Использование облачных ресурсов позволяет ГК «Современная безопасность» работать в прежнем режиме даже в трудных условиях пандемии.



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