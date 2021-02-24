Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) ввел в эксплуатацию новую автоматизированную систему консолидации отчетности на базе решения SAP Financial Consolidation (FC). Проект был реализован совместно с экспертами SAP Services CIS.

Модуль SAP FC позволил автоматизировать два процесса: подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО и формирования консолидированной управленческой отчетности по РСБУ и по МСФО. Переход на новое решение поможет сократить сроки подготовки, аудита и выпуска отчетности, а также повысит ее качество за счет снижения количества ручных операций и внедрения автоматических контролей.

Благодаря использованию модуля SAP FC в МАШ автоматизированы все основные процессы, относящиеся к финансовой консолидации: от накопления исходных данных дочерних обществ до расчета показателей эффективности бизнеса и сбора отчетности.

Решение SAP поддерживает выполнение консолидации различных категорий данных (план/факт/прогноз) отчетного периода. Специалисты аэропорта применяют в работе инструменты консолидации со встроенной системой контролей (более 500 показателей), что позволяет выстроить достоверную отчетность для внутренних и внешних потребителей. Удобный графический интерфейс предоставляет пользователям широкие возможности для самостоятельной работы.

Полнофункциональное решение, которое опирается на экспертизу и лучшие практики в сфере финансов и ИТ, позволит сократить сроки подготовки отчетности МАШ и повысить ее аудируемость, что является важнейшим фактором для аудиторов, кредиторов и инвесторов.

Андрей Шарак, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Внедрение процессов и системы для получения консолидированной отчетности становится маркером финансовой прозрачности и показателем уровня цифровой зрелости компании. Новая система – это надежный базис как для контроля оперативной деятельности, так и для сравнения фактических результатов со стратегическими целями компании».