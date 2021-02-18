В 2020 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличил экспорт литий-ионных батарей в полтора раза

В 2020 резидент особой экономической зоны Москвы - компания «Хранение энергии», увеличила объем экспорта аккумуляторных батарей под брендом ENSOL до 335 млн рублей, это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Аккумуляторные батареи ENSOL применяются в технике с электрическим типом двигателя – погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике.

«По итогам 2020 года компания увеличила производство литий-ионных аккумуляторных батарей на 7% - до полутора тысяч единиц в год, при этом порядка 30% объема было направлено за рубеж. Так, по сравнению с 2019 годом компания увеличила объем экспорта в полтора раза – до 335 млн руб. Продукция предприятия поставляется в 13 стран, а география поставок постоянно расширяется. В прошлом году предприятие вышло на новый рынок – в Латвию», - рассказал Геннадий Дегтев.

В ноябре прошлого года предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва», который позволяет экономить на налогах и других обязательных платежах. Среди преференций – нулевая ставка налога на имущество, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт. Таким образом, перед компанией открылось еще больше возможностей для роста. В планах – расширение производственных площадей на территории особой экономической зоны и увеличение выпуска продукции в два раза к 2024 году.

Компания работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва» с 2017 года. Всего за два года предприятию удалось увеличить объем сбыта продукции в России в два раза и занять порядка 30% отечественного и 2% мирового рынка литий-ионных аккумуляторов.