TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат

TrueConf представила TrueConf Videobar — новое поколение доступных устройств, призванных заменить отдельные аудио- и видеорешения в переговорных комнатах. Новинка TrueConf, разработанная по принципу «все в одном», проста в использовании и легко адаптируется к условиям небольших конференц-залов и «аквариумов». Для работы устройства не требуется ПК или выделенный ВКС-терминал — достаточно подключить Videobar к сети и экрану в переговорной.

Рост популярности видеосвязи привел к появлению тренда на доступные и простые в применении устройства, которые включают в себя основные элементы для организации качественной видеосвязи и не требуют приобретения дорогостоящей AV-периферии.

Чтобы удовлетворить потребность заказчиков в таких готовых решениях, компания TrueConf представила TrueConf Videobar — линейку универсальных ВКС-устройств со встроенной камерой и массивом микрофонов, интуитивно понятным интерфейсом и пультом дистанционного управления.





Решение TrueConf предназначено для работы «из коробки» и не требует привлечения системных интеграторов, что позволит сократить затраты на оснащение и дальнейшее обслуживание конференц-зала. Для участия в конференциях достаточно подключить новый ВКС-терминал TrueConf к сети и экрану в переговорной по HDMI, а также зарегистрировать устройство в корпоративной ВКС-системе или облачном сервисе TrueConf.

TrueConf Videobar призван решить вопрос качественного захвата изображения и голосов участников за счет использования встроенной 4K-камеры, массива микрофонов и современных алгоритмов эхо- и шумоподавления. Удобный интерфейс терминала и Bluetooth-пульт позволяют управлять вызовами без использования контроллеров и других устройств.

В линейке представлены две версии решения: младшая модель TrueConf Videobar 010 и старшая TrueConf Videobar 015, которая отличается наличием встроенной карты захвата и возможностью крепления как над, так и под дисплеем благодаря поворотному модулю камеры. Карта захвата позволяет подключить к TrueConf Videobar ноутбук или другое устройство для показа контента во время встречи.

TrueConf Videobar оптимизирован для работы с экосистемой TrueConf: устройство работает с облачным сервисом TrueConf Online, ВКС-системой TrueConf Server и TrueConf Enterprise — решением для крупных организаций с большим количеством сотрудников.

«В условиях стремительно меняющейся рабочей среды и ограничений, связанных с пандемией, мы стремимся обеспечить заказчиков самыми доступными и удобными ВКС-решениями — комментирует Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — ВКС-терминал TrueConf, созданный по принципу «все в одном», позволит быстро подключить переговорное помещение к системе корпоративной видеосвязи без лишних затрат и привлечения системных интеграторов».