«Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, объявил о поставке 20 тыс. лицензий программного обеспечения «Мой офис Стандартный» для нужд 87 предприятий госкорпорации «Росатом».

Внедрением программного обеспечения занимается «Гринатом», ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», в рамках проекта по импортозамещению автоматизированных рабочих мест. Переход на отечественный офисный софт рассчитан до 2022 г. Все пользователи ИТ-решения пройдут специализированное обучение.

Приобретенные редакторы документов «Мой офис» полностью соответствуют требованиям, которые заказчик сформировал в техническом задании закупочной документации. В том числе предприятиям госкорпорации «Росатом» требуется подготовка документов из типовых шаблонов в соответствии с требованиями ГОСТ, создание, открытие и редактирование документов в формате Open Document Format, а также возможность добавления функций совместной работы в облаке (при покупке дополнительных серверных лицензий).

«В атомной отрасли стартовало масштабное внедрение российского офисного ПО. В ряду ключевых задач по проекту — сделать переход максимально комфортным, незаметным для привычных рабочих процессов наших сотрудников. В закупке мы постарались учесть все требования к ИТ-продуктам, чтобы выбрать лучшее отечественное решение», — сказал Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом».

«Предприятия атомной промышленности оказывают значительное влияние на развитие российской науки. Непрерывность технологических процессов и производственной деятельности, а также независимость от внешней конъюнктуры служит гарантией безопасности Российской Федерации. Переход госкорпорации «Росатом» на отечественное программное обеспечение «Мой офис» подтверждает высокую степень надежности наших решений, которые теперь будут использоваться 87 предприятиями атомной отрасли», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мой офис».

«Мой офис Стандартный» — программное обеспечение для работы с документами на любых платформах, в том числе, на компьютерах с российскими процессорами компаний МЦСТ и «Байкал электроникс». Продукт совместим с российскими и зарубежными операционными системами, включает средства для работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами и обладает широкими возможностями по интеграции в программное обеспечение сторонних производителей. «Мой офис Стандартный» обеспечивает возможность полного контроля над данными на стороне заказчика, сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России для работы с конфиденциальной информацией и государственной тайной.