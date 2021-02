Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года

Accenture подготовила 21 ежегодный отчет «Technology Vision 2021» - прогноз основных технологических трендов на ближайшие 3 года. Отчет этого года – «Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth» («Разыскиваются лидеры: Мастера перемен в момент истины»).

Во время глобальной пандемии технологии создали новые решения и подходы во многих отраслях, став для бизнеса «спасательным кругом». Исследование показывает, что за последнее время ведущие предприятия вынуждены были «сжать» десятилетний план цифровой трансформации в 1-2 года.

Опираясь на цифровое ядро и обеспечивая молниеносную адаптацию к инновациям, компании-лидеры наращивают сегодня доходы в 5 раз быстрее, чем отстающие. Ранее в 2015-2018 гг. было лишь двухкратное превосходство. Результат – появление волны компаний, стремящихся к переосмыслению себя и использованию технологических инноваций для формирования новых реалий. Аналитики Accenture называют их «мастерами перемен».

«Глобальная пандемия нажала на гигантскую кнопку «быстрой перемотки» в будущее. Многие организации серьезно расширили использование технологий для поддержания предприятий и профессиональных сообществ в «рабочем» состоянии – это происходило такими темпами, которые ранее считались невозможными. В то же время многие столкнулись с суровой реальностью имеющихся недостатков, обнаружив отсутствие цифровой базы, необходимой для быстрого развития, - комментирует Пол Доэрти (Paul Daugherty), главный исполнительный директор Accenture Technology и CTO компании. - Теперь у нас есть уникальная, возникающая однажды в жизни целого поколения, возможность: используя мощь технологических изменений, переосмыслить и перестроить будущее бизнеса, преобразовать навыки сотрудников и «привычки» партнеров».

В рамках исследования команда Technology Vision провела интервью с представителями сферы технологий и экспертами отрасли, а также почти со 100 бизнес-лидерами Accenture. Одновременно с этим Accenture Research сделала глобальный онлайн-опрос 6 241 руководителя высшего звена компаний из 31 страны и 14 отраслей.

92% респондентов сообщили, что в этом году их организация внедряет инновации безотлагательно. 91% опрошенных руководителей согласны, что увеличение доли рынка в будущем потребует от их организации инновационного развития. Формирование будущего потребует от компаний стать «мастерами перемен», придерживаясь трех ключевых императивов.

Лидерство на рынке требует технологического доминирования, необходимость постоянных изменений на базе технологий останется в бизнесе навсегда. Завтра лидерами станут те, кто поставит технологии на первое место бизнес-стратегии.

Лидеры не будут ждать возвращения к «нормальной» жизни, а займутся переосмыслением и созданием новой реальности, используя новые, отличающиеся от традиционных, подходы, модели и мышление.

Лидеры примут на себя более широкую ответственность как ответственные граждане планеты, сознательно создавая, развивая и применяя технологии за рамками своих компаний, совместно помогая формировать устойчивый и инклюзивный мир.

Technology Vision определяет пять ключевых трендов, которые компаниям необходимо будет учесть в течение следующих трех лет для ускорения изменений во всех сферах бизнеса.

Стратегический стэк: Архитектура лучшего будущего. Зарождается новая эра отраслевой конкуренции, в которой компании соревнуются архитектурами ИТ-систем. Построение и использование конкурентоспособного ИТ-стэка означает иное осмысление технологий, при котором бизнес и технологические стратегии развития неразделимы. 89% руководителей считают, что способность их организаций улучшать работу бизнеса (в широком смысле получения дополнительных выгод как для компании, так и для сотрудников) будет все больше зависеть от ограничений и возможностей используемой технологической архитектуры.

Зеркальный мир: Сила интеллектуальных цифровых двойников. Лидеры создают интеллектуальных цифровых двойников производств, цепочек поставок, жизненных циклов продукции и многого другого. Объединение данных и интеллекта для представления физического мира в цифровом пространстве откроет новые возможности для бизнеса. 65% опрошенных руководителей ожидают, что инвестиции их организации в интеллектуальных цифровых двойников увеличатся в течение следующих трех лет.

Я, айтишник: Демократизация технологий. Обширные возможности становятся доступны людям, выполняющим многие бизнес-функции, формируя низовой уровень инновационных стратегий предприятий. Теперь каждый сотрудник может стать инноватором, оптимизируя свою работу, фиксируя болевые точки предприятия и внося изменения в работу в соответствии с меняющимися потребностями. 88% руководителей считают, что демократизация технологий становится решающим фактором для запуска процесса инноваций в сквозном режиме по всей организации.

Всегда и везде: DIY на рабочем месте. Самая большая волна перемен в сегменте трудовых коллективов в современной истории подталкивает компании к расширению границ собственного предприятия. Когда люди могут создавать рабочее окружение по принципу DIY (Do It Yourself), свободно работая из любого места – дома, офиса, аэропорта или любого другого месте на планете. В этой модели лидеры могут переосмыслить цель работы в каждом конкретном месте и изменить бизнес в новых реалиях. 81% руководителей согласны, что ведущие организации в своей отрасли при привлечении рабочей силы начнут переходить от подхода Bring your own device («Принеси свое устройство») к подходу Bring your own Environment («Принеси свою рабочую среду»).

От «я» к «мы»: Путь экосистем сквозь хаос. Спрос на отслеживание контактов и мгновенные беспрепятственные платежи создали ряд вопросов с доверием, которым в существующих бизнес-экосистемах не было уделено должного внимания. Сложные экосистемы c большим количеством участников помогают предприятиям увеличивать уровень устойчивости и адаптируемости; открывать новые пути для выхода на рынок; устанавливать новые, ориентированные на экосистемы стандарты для отраслей. 90% опрошенных руководителей утверждают, что комплексные партнерские экосистемы позволят устойчивую, адаптируемую базу и сформировать области получения дополнительных выгод и преимуществ совместно с партнерами.

«В России тенденция на создание единой цифровой базы – как фундамента развития –существует уже давно. Многие компании целенаправленно занимаются повышением технологических навыков сотрудников, ожидая от них новых идей применения технологий на рабочих местах. В частности, многие начинают использовать центры управления и мониторинга, как систем не только сбора данных со счетчиков и прочих систем, но и средства управления предприятием и принятия современных решений. Это и есть цифровой двойник в действии», - комментирует Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России.

По ее словам, развитие экосистем для многих компаний стало возможностью построить новые рынки, придумать с помощью технологий новые подходы по предоставлению услуг в недавно созданных секторах бизнеса.

«Российское общество достаточно креативно, чтобы в момент встряски быстро начать создавать средства адаптации. Нам, в отличии от мира, это не впервой. Поэтому в России одни из самых первых начали использовать удаленное обучение, адаптировали системы проверки контроля не только лица, но и температуры при входе в помещения, быстро масштабировали сети доставки всего и вся в любую точку. Например, «Самокат» как часть огромной системы Сбербанка и Mail.ru Group, партнерство «Яндекс.Такси» и «Вкусвилл», покупка Mail.Ru Group образовательной онлайн-платформы GeekBrains, интеграция в приложение «Тинькофф» различных сервисов финансовых и потребительских услуг и т.д. – это путь экосистемы по позиционированию в новой реальности и адаптация под новое клиентское поведение», - добавляет Мария Григорьева.