«Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров

«Мерседес-Бенц Рус», дочернее предприятие Mercedec-Benz AG, внедрила систему SAP ATT (Advanced Track&Trace) для реализации требований законодательства по обязательной маркировке товаров, вступивших в силу с 1 ноября 2020 г. Компания использует SAP ATT для маркировки складских остатков, импорта, локальной закупки и продажи дилерам. Работы выполнялись компанией IBS совместно с технологическим партнером 3Keys.

«Мерседес-Бенц Рус» столкнулась с необходимостью изменения процессов при работе с отдельными категориями запчастей и сувенирных товаров в связи с требованиями законодательства. Необходимо было настроить взаимодействие с системами регулятора для запроса и получения «криптохвостов» (кодов проверки) при импорте и маркировке складских остатков, формировать регуляторную отчетность по импорту и выводу из оборота товаров, осуществлять интеграцию с EDI-системой для обмена данными универсальных корректировочных и передаточных документов (УПД/УКД) с кодами маркировки.

IBS и 3Keys удалось в сжатые сроки эффективно выстроить измененные бизнес-процессы с учетом специфики ИТ-ландшафта «Мерседес-Бенц Рус». Наряду с SAP ERP активную роль в логистических процессах компании играют другие системы, возможность доработок в которых сильно ограничена. Кроме того, внедрение проходило параллельно с доработками в EDI-системе. В объем проекта вошли такие процессы как маркировка существующих запасов, процессы маркировки импортируемых товаров на складах 3PL-операторов и таможенных складах, закупки маркированной продукции в России, оптовая продажа и передача на реализацию через собственные ритейл-подразделения.

Внедрение SAP ATT позволит «Мерседес-Бенц Рус» легко тиражировать решение на новые товарные группы. Также компании будет необходимо реализовать интеграцию с глобальной корпоративной WMS-системой.

«К введению обязательной маркировки мы начали готовиться летом 2020 г., а с ноября 2020 г. уже запустили SAP ATT в промышленную эксплуатацию. В результате компания смогла продолжить закупать и реализовывать полный спектр товаров без остановки процессов и соблюдая все новые требования законодательства», – сказал Павел Кузнецов, руководитель подразделения корпоративных приложений направления продаж, финансов и контроллинга «Мерседес-Бенц Рус».

«Решение SAP по отслеживанию маркированной продукции давно зарекомендовало себя во многих странах, где также действуют государственные требования к маркировке продукции. SAP ATT интегрируется с любыми системами различных производителей ПО, обеспечивает высокую производительность и надежность, что очень важно при работе с системами регулятора. Кроме того, ее легко тиражировать на новые товарные группы», – отметил Алексей Петунин, исполнительный директор SAP CIS.

«В рамках проекта предстояло внедрить систему SAP ATT внутри складских и учетных процессов склада компании, находящегося в России, а также – на таможенном, куда поступает продукция «Мерседес-Бенц Рус» из-за рубежа. Следующим этапом стала настройка взаимодействия SAP ATT с используемой системой SAP ERP. Благодаря эффективному проектному управлению нам удалось оперативно систематизировать основные процессы и достичь всех проектных задач, поставленных компанией «Мерседес-Бенц Рус», – сказал Дмитрий Митюшкин, руководитель проекта IBS.

«Проекты повышенной сложности – наш конек. Проект для компании «Мерседес-Бенц Рус» попал в этот ряд, поскольку многие бизнес-процессы заказчика выполняются параллельно в SAP ECC и legacy-системе, причем ведущая роль зачастую принадлежит не SAP. Ввиду ограниченных возможностей доработки legacy-системы мы пришли к нестандартному дизайну процессов в системе SAP ATT, который позволил минимизировать изменения в бизнес-процессах клиента, при этом сканирование при складских операциях и печать КМ реализована непосредственно в SAP ATT. Отдельно стоит отметить и функциональное наполнение проекта: в объем работ вошли процессы маркировки за границей, маркировка остатков, импорт и локальные закупки, инвентаризация, возвраты и несколько сценариев продаж для товарных групп шины, туалетная вода, обувь и товары легкой промышленности», – отметил Михаил Корниенко, директор по работе с ключевыми клиентами 3Keys CIS.