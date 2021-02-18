Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline

Банк «Уралсиб» использовать платформу Abbyy Timeline для интеллектуального анализа бизнес-процессов в кредитовании. Решение позволит анализировать работу сотрудников практически в онлайн-режиме, поможет лучше прогнозировать затраты на оформление розничных кредитов и другие процессы. В течение года с помощью Abbyy Timeline банк «Уралсиб» планирует сократить время на поиск и отбор процессов в банке, подходящих для роботизации – как в кредитовании физических лиц, так и в других направлениях. Это поможет банку уменьшить расходы и ускорить цифровую трансформацию.

Решением начали пользоваться сотрудники процессного офиса банка «Уралсиб». Для изучения возможностей Abbyy Timeline будет произведена настройка обработки данных из нескольких источников – как основной workflow-системы, в которой работают участники процессов розничного кредитования, так и иных систем, таких как основная АБС, офисные программы Word и Excel, а также браузеры. Abbyy Timeline поможет выявлять в общем потоке действий закономерности, проводить расчет себестоимости по видам деятельности (activity based costing) и искать новые возможности для оптимизации. Abbyy Timeline также позволит специалистам банка строить дашборды для быстрой диагностики, обновлять нормы производительности и более эффективно планировать финансовые и трудовые затраты.

«За последний год банк «Уралсиб» значительно изменил бизнес-процессы как в части клиентского обслуживания, так и в операционной деятельности. Одним из вызовов, с которым мы cтолкнулись, стала необходимость оперативно определять наиболее ресурсоемкие операции для наших сотрудников. Мы выбрали интеллектуальную платформу Abbyy Timeline, которая позволяет специалистам автоматически собирать все необходимые данные о ходе процесса – даже если они «живут» в разных системах, выстраивать дашборды любой сложности для быстрой диагностики, обновлять нормативы производительности и, конечно, сокращать затраты на сбор, обработку информации и проверку гипотез», – сказал Максим Сарычев, руководитель дирекции процессного управления банка «Уралсиб».