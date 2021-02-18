Спецпроекты

«Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение на новые процессы, включая юридическую и административно-хозяйственную службы, закупки, товародвижение, а также на департамент по качеству. Модернизация системы позволит ретейлеру повысить качество управления ИТ и сервисными процессами.

«Чтобы обеспечивать качественную поддержку бизнесу в условиях стремительного роста и диверсификации, нам было важно оптимизировать управление бэк-офисом. Для решения этой задачи мы обратились к коллегам из компании Naumen, которые за годы совместной работы зарекомендовали себя с лучшей стороны», — сказал Дмитрий Реуцкий, начальник отдела технической поддержки компании «Азбука вкуса».

По итогам проекта компания модернизировала каталог услуг и создала удобный портал самообслуживания для клиентов, который представлен в корпоративной Service Desk системе на платформе Naumen. Сотрудники «Азбуки вкуса» могут направлять запросы в поддержку по 190 объектам ИТ-инфраструктуры и 500 различным услугам, которые касаются ИТ-процессов, а также деятельности юристов, службы закупки, АХО и маркетинга компании.

К Naumen Service Desk подключено 500 специалистов «Азбуки вкуса», оказывающих услуги 13 тыс. сотрудникам компании. В среднем через портал самообслуживания в систему поступает 800 заявок в сутки. Одной из важных задач проекта было снижение нагрузки на первую линию поддержки, для этого специалисты Naumen разработали встроенное приложение «Витрина услуг» — инструмент поиска услуги для быстрой классификации запроса при регистрации через личный кабинет пользователя.

Разработчики и подрядчики ретейлера, которые работают в JIRA, теперь обрабатывают поступающие из Naumen Service Desk обращения напрямую в интерфейсе системы. Интеграция позволила оптимизировать время обработки заявок, трудозатраты сотрудников и лицензионную нагрузку на обе системы.

«В рамках проекта в процессы “Азбуки вкуса” были внедрены лучшие практики автоматизации, в основе которых многолетний опыт проектов на базе Naumen Service Desk. Стоит отметить, что модернизация системы затронула не только ИТ, но и многие другие процессы сервисного обслуживания, что положительно скажется на эффективности бизнеса компании в целом», — сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen.

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