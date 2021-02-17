Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс»

Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс», в том числе Opcenter Specification. Благодаря функциональным возможностям этой разработки удалось обеспечить глобальную прозрачность спецификаций сырья и заметно сократить их число, что упрощает взаимодействие с поставщиками, а также позволяет создавать инновационные продукты.

«Мы можем инвестировать сэкономленные деньги в повышение ценности инноваций, – сказал Хью Эванс, директор по вопросам информации подразделения НИОКР департамента разработки средств для дома и личной гигиены Unilever. – Разработка, управление и поддержание отдельной спецификации требует временных затрат с точки зрения НИОКР. Если на порядок сократить этот фактор, появится дополнительное время, которое можно потратить на другие задачи».

Внедрение Opcenter Specification стало еще одним шагом по укреплению давнего партнерства между «Сименс» и Unilever, которая на протяжении 10 последних лет использует ПО управления «Цифровое производство» от «Сименс» для создания глобальной системы управления спецификациями. Эта система стала первым важным компонентом еще более масштабной системы для управления жизненным циклом продуктов (PLM), лежащей в основе процесса инновации.

ПО для цифрового управления жизненным циклом Teamcenter «Сименс» призвано упростить повторное использование знаний: оно выступает в качестве единого источника данных о продукции для всей глобальной организации. В настоящий момент Unilever внедряет это решение для упрощения развертывания системы автоматизированного проектирования (CAD) для упаковочного подразделения.

«Unilever как компания с глобальной структурой и сложным портфелем не смогла бы добиться успеха без поддержки отдельных независимых технологий, – отметил Эванс. – Технологические компоненты PLM «Сименс» – отличный пример таких важных независимых технологий. PLM для нас стал основным инструментом управления информацией. Это решение обеспечивает поддержку общих процесса, структуры и языка, которые необходимы для создания инновационных продуктов с быстрым выходом на рынок. Партнерство с «Сименс» стало переломным моментом в нашем подходе к PLM. Если честно, не думаю, что нам удалось бы добиться тех же результатов без этого сотрудничества».