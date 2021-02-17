«Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест

Производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» выпустил новую версию модуля Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест. Разработчики ускорили процесс передачи аудио и видеоданных между облачной платформой и рабочим компьютером пользователя, а также добавили ряд новых функций в пользовательский интерфейс Tionix VDI Client.

Главным нововведением Tionix VDI 2.9 стала поддержка протокола удаленного доступа SPICE, который позволяет оптимизировать работу с аудиовизуальной информацией в облачной среде. Организация видео- или аудиопотоков становится менее ресурсоемкой благодаря применению различных алгоритмов сжатия и оптимизации при обмене информацией между терминальными серверами и виртуальными рабочими столами пользователей. Каждая новая сессия клиента проходит аутентификацию на VDI-брокере, при этом поток передаваемых данных шифруется. Пользователи также получают возможность передавать со своего клиентского устройства буфер обмена, каталоги, а также использовать в работе USB-ключи и смарт-карты.

Новая версия Tionix VDI позволяет системным администраторам заказчика управлять настройками протоколов SPICE и RDP, которые будут применяться к терминальным сессиям пользователя. Добавлена возможность ограничивать список доступных опций протокола, либо предоставить пользователю возможность самостоятельно выбрать настройки удаленного доступа.

Пользовательский интерфейс Tionix VDI Client также получил несколько улучшений. При авторизации клиенту требуется ввести только логин и пароль, а после входа в систему отображается окно со списком доступных для пользователя удаленных рабочих столов. Для каждой сессии появилась возможность установить уникальные настройки подключения, если это не было ограничено администратором. Также VDI Client предоставляет подробную информацию о текущей виртуальной сессии: принадлежность к конкретному VDI проекту, виртуальной машине, протокол доступа, образ операционной системы, а также возможность быстрого соединения, дату и время последнего подключения.

Программный продукт Tionix VDI Client полностью готов к использованию в операционных системах Microsoft, в том числе Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10, и совместим с различными дистрибутивами Linux, в том числе «Альт» и Astra Linux.

«При подготовке новой версии нашего продукта Tionix VDI командой разработки была проделана огромная работа по стабилизации свободно распространяемого протокола SPICE и проработке распределенной архитектуры решения для того, чтобы снизить нагрузки терминального трафика на управляющие узлы инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Для клиентов мы подготовили «коробочное» решение, куда входят все компоненты и библиотеки, необходимые для подключения по протоколам SPICE и RDP. Пользователю для получения доступа к виртуальному рабочему столу достаточно будет установить Tionix VDI Client на рабочее устройство», – сказал Максим Кузьмин, владелец продукта Tionix VDI.