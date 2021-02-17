Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России

«Аладдин Р.Д.», ГК Astra Linux и «Инфотекс» сообщили о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice для сотрудников органов исполнительной власти, государственных структур, предприятий КИИ, банков, коммерческих организаций.

Сертификат соответствия №4355, выданный ФСТЭК России, удостоверяет, что средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice, разработанное и производимое компанией «Аладдин Р.Д.», является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, и соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню доверия и технических условиях.

Сертифицированное средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice представляет собой специализированное защищенное USB-устройство, обеспечивающее загрузку компьютера с внешнего USB-носителя, на котором находится сертифицированная операционная система Astra Linux Special Edition версии 1.6 SE «Смоленск» с набором предустановленного программного обеспечения для подключения к интернету (через Ethernet или Wi-Fi), автоматическую настройку и подключение к шлюзу организации с использованием сертифицированного на соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) класса КС1 VPN-клиента Vipnet Client 4U for Linux производства компании «Инфотекс». За счет этого Aladdin Liveoffice обеспечивает возможность безопасного удаленного подключения к своему служебному компьютеру или виртуальному рабочему столу (VDI), а также обеспечивает безопасную дистанционную работу в ГИС до первого класса защищенности включительно, в значимых объектах КИИ до первой категории включительно, в АСУ ТП до первого класса защищенности включительно, в ИСПДН до первого уровня защищенности включительно, в медицинских (МИС), банковских (ИБС) и других ИСОП до второго класса.

«Aladdin Liveoffice собрал в себе лучшие решения российского рынка информационной безопасности и предоставил заказчикам простое и удобное средство для организации защищенных удаленных рабочих мест. Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет использовать созданный продукт для защиты удаленного доступа в информационных системах различных типов и классов защищенности. В состав продукта входит СКЗИ ViPNet Client 4U for Linux – новый флагманский продукт компании «Инфотекс», позволяющий прозрачно защищать каналы связи при использовании любого типа подключения к общедоступным сетям», — сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления компании «Инфотекс».

Aladdin Liveoffice может использоваться для организации удаленного и/или смешанного режима работы, когда сотрудник часть времени работает на «удаленке» (с использованием личного компьютера), а часть — в офисе (с использованием служебного компьютера). Aladdin Liveoffice можно использовать как для работы в режиме удаленного подключения, так и в автономном режиме, например, при плохом канале связи. Для этого достаточно загрузить требуемые документы из ИС организации, сохранить их на защищенный раздел USB-носителя и использовать для работы предустановленный набор приложений, включающий стандартный офисный пакет. При организации дистанционной работы сотрудников Aladdin Liveoffice является полноценной, но гораздо более дешевой альтернативой служебному ноутбуку с установленным на нем набором необходимых средств защиты, обеспечивающих выполнение требований регламентирующих документов ФСТЭК России.

«Данное решение позволит существенно снизить расходы и сроки по организации безопасности удаленных рабочих мест, что очень актуально в текущих условиях, когда большинство компаний переходит на гибридный и удаленный режимы работы», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.