Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK

R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами (ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ПФР, Росреестром, ФССП, ФНС и др.).

Кредитно-финансовые организации, выбравшие решения RS-Connect, могут работать с бесплатной OpenJDK и отказаться от покупки лицензий на обновления Java Runtime Environment (JRE) от компании Oracle, текущая политика лицензирования которой требует при использовании обновлений в коммерческих проектах приобретать лицензии.

«Мы регулярно обновляем технологический стек наших программных продуктов, — сказал Дмитрий Сулимов, технический директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Поддержка OpenJDK поможет нашим клиентам — пользователям модулей из линейки RS-Connect — сэкономить на обеспечении функционирования платформы RS-Connect, сохранив при этом все ее текущие возможности».