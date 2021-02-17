Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта

Orange Business Services спроектирует и построит центр обработки данных (ЦОД) для развертывания облачных услуг в новой административной столице Египта. Проект реализуется в партнерстве с оператором связи Orange Egypt, который будет предоставлять доступ к инфраструктуре, управлять дата-центром в качестве генерального подрядчика проекта.

Проект Administrative Capital for Urban Development (ACUD) — «умный» город, построенный с нуля в 45 км от Каира по дороге к морскому порту Суэц. Под строительство выделена территория площадью 700 квадратных километров. Согласно планам, в новой административно-финансовой столице разместятся министерства и ведомства Египта. Также сюда будут перенесены иностранные посольства. В общей сложности в новом мегаполисе будет проживать около 8 млн человек.

В проекте ACUD заложены пять главных принципов — безопасность, связность, интеграция, цифровизация и воспроизводимость. Инфокоммуникационные технологии являются важнейшим компонентом «умного» города, а новый защищенный дата-центр — его сердцем. Причем, несмотря на пандемию, ЦОД начнет предоставлять услуги по графику: в первой половине 2021 года.

Компания Orange Egypt в течение пяти лет после запуска будет эксплуатировать и управлять дата-центром, в том числе отвечать за развертывание и предоставление интеллектуальных услуг для частных пользователей новой столицы. На мощностях ЦОД будет запущено управление дорожным движением, «умными» коммунальными услугами (электроснабжением, водоснабжением, газоснабжением, видеонаблюдением) и инфраструктурой зданий. Кроме того, корпоративным заказчикам будут доступны инновационные сервисы «облако по запросу», а частным — комплекс современных ИКТ-услуг.

У Orange Business Services большой опыт инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением передового мирового опыта и созданием международных команд, работающих по принципу «единого окна». В рамках проекта создания критической инфраструктуры новой египетской столицы компания будет опираться на 20-летний опыт развертывания и предоставления облачных сервисов по всему миру. В том числе будет использован опыт, наработанный центром компетенций «Умный город» в Дубае (ОАЭ).

«Мы рады, что нас выбрали в качестве надежного цифрового партнера для этого визионерского и масштабного проекта. Каир — это не только один из древнейших и величайших исторических городов, но и крупнейший мегаполис Северной Африки. Благодаря нашему центру компетенций, расположенному в Дубае, мы накопили колоссальный опыт создания «умных» городов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Непосредственно в Египте Orange работает уже несколько десятилетий. Мы хорошо знаем местные условия, поэтому разрабатываем и строим инфраструктуру с учетом всех потребностей нового города», — прокомментировал вице-президент Orange Business Services по Ближнему Востоку, Африке и Турции Сахем Аззам (Sahem Azzam).

«Помимо инвестирования в проекты «умных» городов, предоставления цифровых решений Orange также оказывает множество услуг для этого сектора через различные партнерства. Например, как в проекте с новой административной столицей Египта, где сейчас строится мощный дата-центр. Ожидается, что это будет один из крупнейших ЦОД на Ближнем Востоке и в Северной Африке: инвестиции в проект превысили 135 млн долларов. Новый дата-центр строится с учетом стремительного роста объемов обрабатываемых данных и предполагает развертывание всех платформ «умного» города в единой защищенной среде», — сказал директор корпоративного бизнеса Orange Egypt Хишам Маран (Hisham Marhan).

Преимущество компании Orange заключается в опыте и возможности привлекать как местные, так и международные команды, что позволяет реализовывать проекты с учетом локальной специфики и управлять ими в соответствии с международными стандартами, добавил Хишам Маран.