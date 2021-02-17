Модернизированный дезбот «Сбера» сможет лучше бороться со штаммами коронавируса

«Специальные технологии контроля», дочернее предприятие «Сбера» ведет работы по модернизации робота дезинфектора, разработанного Лабораторией робототехники. Новая версия дезбота получит существенные улучшения, касающиеся алгоритма работы, элементной базы и материалов. Также изменения коснутся качества и скорости дезинфекционной обработки.

Робот-дезинфектор уже работает в офисах компании, начались поставки партнерам в регионы. Кроме того, он представлен на международном рынке, где участвует в одном из соответствующих тендеров.

Робот-дезинфектор — автономное коллаборативное устройство, которое не только самостоятельно строит маршрут и передвигается внутри помещений, но и проводит дезинфекцию в автоматическом режиме. С помощью ультрафиолетовых ламп робот очищает воздух и поверхности от болезнетворных микроорганизмов за считанные минуты. Это позволяет сделать процесс дезинфекции помещений более быстрым и качественным.





Одно из главных преимуществ робота — его универсальность и возможность гибкой настройки: в случае необходимости его можно легко перестроить на другой сценарий, либо изменить отдельные параметры.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Новая версия нашего робота-дезинфектора – это не просто косметические улучшения, мы совершенствуем дезбота, понимая, что это необходимость, вызванная ситуацией в мире. Наш робот уже способен уничтожать коронавирус, а его модернизация позволит делать это надежнее и быстрее. Более того, мы намерены в течение текущего года создать совершенно нового робота, который будет оснащен суперсовременным оборудованием, обладающим очень высокими характеристиками. Могу с уверенностью сказать, что наша новая разработка не будет иметь аналогов на рынке».