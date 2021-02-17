Спецпроекты

18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» – флагманское мероприятие международного формата по инфраструктуре.

ИТ-инфраструктура - важная часть ИТ-стратегии. Совместные решения IBM и Red Hat для гибридной облачной среды позволяют быстро и эффективно трансформировать ИТ в соответствии с новыми бизнес-требованиями, помогают клиентам автоматизировать, прогнозировать и модернизировать рабочие процессы и использовать инновации для получения бизнес-преимуществ.

Мероприятие включает в себя параллельные сессии на пяти языках, в том числе на русском, техническую сессию и сессию для девелоперов на английском языке, онлайн-чаты с локальными и международными экспертами. Участникам будет доступна библиотека дополнительных материалов.

В ходе русскоязычной сессии будут представлены.

Диалог об искусственном интеллекте с приглашенным гостем - Евгением Черешневым, визионером, основателем компании BiolinkTech, экспертом в области ИИ и больших данных. Будут рассмотрены вопросы машинного обучения, перспективы развития и бизнес-применение технологий ИИ, кому доверять проекты по ИИ, существующая практика использования ИИ, на что способен ИИ и каковы механизмы его работы.

Доклад Алексея Богомолова, начальника управления ИТ – инфраструктуры, АО «Группа Компаний «Медси» об использовании IBM Storage компании.

Обзор тенденций развития ИТ, новинок в области систем хранения данных, практических кейсов использования ИИ и как современные технологии меняют требования к ИТ-инфраструктуре.

Подкаст «Как развивается ИТ с развитием физики» с Алексеем Иванченко - физиком, изобретателем, инженером-конструктором, автором и телеведущим научно-популярной программы на канале «Наука», а также тематические выпуски подкаста IBM Research «Технологии будущего».

Истории о проектах с заказчиками IBM.

Регистрируйтесь и присоединяйтесь к участникам саммита, который пройдет 18 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени. Будьте в курсе развития новых технологий и направлений!

Регистрация



Другие материалы рубрики

«Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов

Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам