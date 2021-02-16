Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск»

«Увеон – облачные технологии», отечественный разработчик программных продуктов для унифицированной виртуализации рабочих станций, сообщила о выпуске диспетчера подключений виртуальных рабочих мест (ВРМ) «Термидеск» версии 2.0. Решение может функционировать как c защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск», так и в среде ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

С помощью ПО «Термидеск» можно оперативно создавать защищенные инфраструктуры ВРМ, в том числе на основе подготовленных эталонных образов, а также их гибко масштабировать, модифицировать, хранить, делать резервные копии и предоставлять к ним защищенный удаленный доступ. Продукт позволяет работать как с индивидуальными ВРМ с сохранением их состояния, так и с коллективными, когда пользователи получают стандартные рабочие места, на которых по завершении сеанса внесенные изменения не сохраняются.

«Термидеск» дает возможность централизовано управлять полным жизненным циклом виртуальных машин: их создавать, администрировать, клонировать, запускать и выключать. Можно предоставлять и назначать пользователям пулы машин, открывать доступ к виртуальным рабочим столам после подключения или разрывов связи. Администратор может мониторить состояние машин и процесс доставки ВРМ, а при необходимости к ним подключаться. «Термидеск» поддерживает широкий спектр ОС, включая Astra Linux, Windows и других гостевых Linux-подобных ОС. Доставка фондов рабочих мест происходит с применением протоколов SPICE, RDP и VNC, а работа через браузер — по HTML5.

Решение востребовано на промышленных предприятиях, в крупных или средних государственных и частных организациях из самых разных сфер экономики, включая сегмент «облачных» сервисов, образование, банковские, государственные системы и т.д. Применение ВРМ и ПО «Термидеск» позволяет существенно уменьшить расходы на ИТ-системы и оптимизировать использование вычислительных ресурсов. Быстрое развертывание и централизованное администрирование виртуальной инфраструктуры требуют меньших вложений, чем приобретение и сопровождение парка физических рабочих мест.

«Изначально «Термидеск» был предназначен для организации инфраструктур ВРМ на базе платформы VMware vSphere версии 6 и выше или свободной системы виртуализации oVirt. В новую версию продукта добавлена специальная редакция Termidesk for Astra, которая позволяет развертывать инфраструктуры на базе российской системы виртуализации Astra Linux с применением всего комплекса средств защиты информации, встроенных в сертифицированную ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон».

Новинка поддерживает работу с различными службами каталогов, включая OpenLDAP, Microsoft Active Directory, FreeIPA, а также Astra Linux Directory с автоматическим вводом виртуальных рабочих мест пользователей в доменную инфраструктуру.

В числе реализованных разработчиками функциональных возможностей — поддержка протокола доставки VNC с подключением к рабочему месту через HTML5, централизованный сбор и отправка системных событий на внешний сервер по протоколу Syslog и выбор нестандартного порта подключения в протоколах доставки для RDP.

При настройке фонда рабочих мест предусмотрена возможность включить URL-поддержку с передачей идентификаторов пользователей и пула ВРМ, что позволяет интегрировать в них любые сторонние ИТ-сервисы. Благодаря этому в рамках пула ВРМ можно, к примеру, проводить видеоконференции.

«Термидеск» 2.0 оптимально подходит для реализации планов импортозамещения. Это мультиплатформенное решение, которое совместимо и с российской системой виртуализации Astra Linux, и с такими зарубежными аналогами, как VMware, что позволяет заказчикам обеспечить поэтапную, не прерывающую рабочие процессы, миграцию на импортонезависимый стек технологий. Немаловажно и то, что стоимость лицензии на отечественный программный продукт значительно выгоднее, чем на зарубежные аналоги», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.