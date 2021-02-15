Спецпроекты

SLK Cement внедрила Directum RX в дистанционном режиме

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Российский производитель цемента SLK Cement перешел от бумажного документооборота к электронному в период карантина. Оперативное внедрение Directum RX помогло выстроить работу в условиях ограничений, ускорив внутренние процессы.

В соответствии со стратегией глобальной цифровой трансформации SLK Cement внедрила систему Directum RX. Решение было обусловлено переходом на электронный документооборот внутри компании и между филиалами, стремлением ускорить процесс согласования документов и организовать систематизированное хранение и легкий поиск документации.

«Важным критерием выбора продукта, помимо богатой коробочной функциональности и удобства использования, было наличие у поставщика аналогичного опыта внедрения систем управления документами на дочерних предприятиях международных компаний, – сказал начальник службы информационных технологий SLK Cement Дмитрий Галенков. – Экспертиза и высокие компетенции компании Directum, возможность установки SaaS-модели стали решающими факторами в пользу Directum RX».

Особенностью внедрения системы стали дополнительные возможности: отслеживания писем по трек-номеру на сайтах курьерских или почтовых служб без необходимости переходить на эти порталы, формирования реестров почтовых отправлений «Почты России», оформления и согласования корпоративных документов в типовых форматах, создания электронной базы данных по направлению командировок, а также использования электронной подписи формата CAdES-XL, обеспечивающей юридическую значимость документа на протяжении длительного времени хранения.

Проект внедрения системы Directum RX проходил в удаленном формате, так как хронологически совпал с карантинными ограничениями. Предварительно в компании было проведено детальное исследование и оптимизация процессов: часть из них изменили, для некоторых – модифицировали функциональность Directum RX. Кроме того, была настроена работа через мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz для оперативного решения срочных вопросов в отрыве от компьютера.

В перспективе SLK Cement расширит возможности системы в части доработки процесса согласования авансовых отчетов, сквозной авторизации и настройки отдельных регламентов для служебных записок по тендерным процедурам и замещениям на период отпусков. В системе Directum RX работает около 300 пользователей SLK Cement, в том числе члены правления компании.

Другие материалы рубрики

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

Семь способов саботировать переход на Agile

Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

5G против Wi-Fi 6 — чем они отличаются и зачем вам обе

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам