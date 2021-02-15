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Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест

Интеграция Бизнес-приложения

Atos объявила о выходе на рынок решения для бронирования рабочих мест – приложения, которое предоставит возможность сотрудникам бронировать рабочие места в офисе, используя чат-бот.

Приложение Atos позволит компаниям не только вести мониторинг забронированных мест, но и предоставит актуальную статистику по ним. Администраторы смогут дистанционно управлять самим помещением: добавлять этажи, блокировать некоторые места, обеспечивая таким образом необходимую социальную дистанцию между сотрудниками. Одно из главных преимуществ данного решения – то, что оно будет очень удобным для соблюдения всех ограничений и мер предосторожности, что особенно актуально в период высокого риска заражения коронавирусом.

Управление приложением происходит через чат-бот, с помощью которого можно проверить наличие свободных мест, занять нужное или отменить броню. На данный момент бот уже доступен в мессенджере Telegram.

«Главное преимущество нашего приложения заключается в том, что сотрудникам организаций не нужно устанавливать на свои мобильные устройства дополнительные программы, ведь они могут забронировать рабочее место через бота. Также у приложения удобный и понятный интерфейс – вся информация визуально структурирована, например, есть карта помещений, а не просто список рабочих мест», — отметил Александр Васильев, руководитель подразделения Atos в России. Новая платформа не имеет ограничений по количеству пользователей и уже внедрена во внутренние системы Atos.

«Мы уже протестировали решение для бронирования рабочих мест в нескольких своих подразделениях. Это приложение готово к использованию для сотрудников краснодарского, воронежского офисов Atos, также сейчас в работе интеграция рабочих мест московского офиса. На данный момент приложение доступно для более 1 тыс. человек, однако в полной мере его возможности еще не используются в связи с переходом сотрудников компании на удаленный формат работы. По своему опыту мы можем отметить, что приложение очень простое в использовании и действительно облегчает процесс подготовки рабочего пространства», — отметил генеральный директор Atos в России и СНГ Эдгарс Пузо.

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