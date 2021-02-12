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СДЭК внедрит новую технологию Mail.ru Group для гибкого начисления зарплаты

Интеграция Внедрения Ритейл Логистика

Логистический оператор СДЭК объявил о переходе на инновационную технологию выплаты заработной платы: компания внедрит сервис PayDay, разработанный в Mail.ru Group. Сотрудники СДЭК получат возможность с помощью бесплатного мобильного приложения отслеживать количество заработанных денег и получать их тогда, когда они нужны. Оценить преимущества новой технологии выплаты уже на старте смогут работники СДЭК в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Планируется, что к сервису подключат всех сотрудников компании.

По данным ВЦИОМ, восемь из 10 работающих россиян оказывались в ситуации, когда денег до зарплаты не хватает. 72% работников получают выплаты дважды в месяц. Гибкий доступ к зарплате позволяет снизить стресс, связанный с финансовыми вопросами, и пользоваться деньгами в тот момент, когда это необходимо. Работодатели, предлагающие своим сотрудникам сервис «деньги по требованию», отмечают снижение текучести кадров, более быстрое закрытие вакансий и рост мотивации персонала брать дополнительные часы и смены.

«Мы всегда очень внимательно следим за тем, что происходит на рынке, поэтому новым сервисом от Mail.ru Group заинтересовались сразу. В первую очередь мы провели внутренний опрос. Выяснилось, что абсолютное большинство наших сотрудников, 75%, хотели бы иметь возможность получать заработанные деньги раньше дня аванса или зарплаты. В тот момент все сомнения окончательно отпали, и мы решили попробовать. PayDay – это, помимо всего прочего, дополнительное конкурентное преимущество для нас как для работодателя», – сказала Елена Ельнова, директор по персоналу компании СДЭК.

«Сфера курьерской доставки с самого начала работы над сервисом казалась нам перспективной. Уверен, что решение получит широкое распространение в отрасли. Мы, несомненно, рады сотрудничеству со СДЭК. Считаю, что из этого получится большая и красивая история. И это только начало», – отметил Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.

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