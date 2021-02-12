CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация»

CorpSoft24 завершила внедрение комплексной автоматизированной системы управления для Sodexo Россия на базе «1С:Корпорация» и выполнила переход с программы iScala и «БОСС-Кадровик».

Компания Sodexo работает в 62 странах мира, на российском рынке присутствует с 1993 года. Sodexo занимается организацией корпоративного питания, технической эксплуатацией зданий и сооружений, промышленной уборкой, управлением автопарком заказчиков и административным сопровождением бизнеса. В компании работает 420 000 сотрудников по всему миру и более 4000 человек в России.

«Запросом заказчика было повышение эффективности операционной деятельности. Этого удалось добиться за счет внедрения комплексной системы управления территориально-распределенной компанией на базе современных решений 1С», — рассказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Внедрение проходило в три этапа. Автоматизация управления персоналом, кадрового учета и расчета заработной платы. Внедрение системы электронного документооборота, объединившей бизнес-подразделения и центр обслуживания. Внедрение системы финансового учета (финансовое планирование и бюджетирование, централизованное казначейство, МСФО и управленческая отчетность и т.д.).

В качестве платформы для автоматизации был выбран программный комплекс «1С:Корпорация», который наиболее полно соответствовал требованиям в качестве СРМ системы.

Была выполнена интеграция с системами: ABBYY FS и RS для распознавания и цифровизации первичных документов в 1С, с системой «1С:Ресторан» (используется в более чем 100 бизнес-подразделениях), с ЭДО «Диадок» и системами «банк-клиент».

«Проект внедрения 1С проходил одновременно со структурными изменениями в компании, объединением двух юридических лиц, организацией с нуля ОЦО в новом филиале в Новосибирске, открытием новых бизнес-подразделений. Несмотря на все сложности, совместная команда специалистов достигла желаемых результатов в намеченные сроки. Операционная деятельность стала прозрачной для руководства компании, сократились издержки», - рассказала Лариса Шиян, финансовый директор «Содексо Евроазия».

«Проект внедрения «1С:Корпорация» показал перспективность использования 1С в средних и крупных организациях, которым необходимо вести оперативный контроль бизнеса, управлять финансами, отслеживать тенденции и моделировать коммерческую деятельность», - отметил Константин Рензяев.