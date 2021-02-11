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В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ

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Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) стал первым вузом на Юге России, где внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера»).

Внедрение системы стало одним из совместных проектов «Сбера» и СтГАУ. Банк выступает в качестве партнера вуза уже несколько лет, в том числе в рамках реализации кампусного проекта.

На входных группах СтГАУ завершены работы по установке и настройке биометрической системы распознавания лиц с использованием машинного обучения и компьютерного зрения «Визирь», которая осуществляет детектирование и идентификацию проходящих через турникет посетителей. Когда человек попадает в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в ходе которых из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен, и при соответствии турникет открывается. Так доступ обеспечивается строго определенной аудитории.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка, сказал: «В настоящее время на площадке завершен монтаж оборудования. СтГАУ — один из наших давних партнеров, с которым реализуется ряд совместных образовательных проектов. Технологии группы компаний ЦРТ позволят обеспечить не только удобный и быстрый доступ, но и что немаловажно в разрезе эпидемиологической обстановки — бесконтактный доступ. Уверен, что реализация проекта позволит решить ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности, а также ежедневной работой учреждения».

Cистема распознавания лиц — это новый уровень безопасности образовательного учреждения. Все сотрудники и студенты проходят обязательную регистрацию в системе, что исключает доступ посторонних на территорию вуза.

Иван Атанов, ректор СтГАУ, профессор, сказал: «Ставропольский государственный аграрный университет — уникальное образовательное учреждение. Вуз объединяет несколько функциональных пространств: учебные корпуса, общежития, два кампуса на отдельной территории. Такой мощный инфраструктурный объект требовал крайне серьезного подхода к обеспечению его безопасности. Особенно учитывая, что это государственный объект с высокой посещаемостью. На сегодняшний день у нас почти 18 тыс. студентов и слушателей, и более 1 тыс. человек сотрудников. В СтГАУ установлены самые современные и эффективные решения для обеспечения защиты комплекса и охраны его посетителей. Одно из них — биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от ЦРТ. Оборудование прекрасно себя зарекомендовало во время тестовых запусков».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Благодаря современным алгоритмам, масштабу реализованных группой ЦРТ проектов, и нашей тесной интеграции с ведущими производителями СКУД, все процессы занимают меньше секунды, не оказывают негативного воздействия на пропускную способность турникета, обеспечивают удобный, быстрый, бесконтактный проход. Группа ЦРТ первой в мире реализовала внедрение системы распознавания лиц на спортивный стадион, и теперь она работает на 18 объектах спорта, более 70 транспортных объектах, используется в восьми «Безопасных городах». Внедрение нашей системы распознавания лиц в составе кампусного проекта может стать началом внедрения кампусных проектов по всей стране, при этом не только в уже реализованном кейсе, но и других, особо актуальных сегодня: проведение дистанционных экзаменов, дистанционной защиты квалификационных работ. Мы рады быть частью фундаментального для всей образовательной отрасли процесса».

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