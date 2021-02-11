Представлено крупное обновление «Р7-Офис»

Офисный пакет «Р7-Офис» получил масштабное обновление до версии 6.1. В обновлении расширены инструментарий и спектр возможностей как десктопной, так и серверной частей платформы, исправлены ошибки, улучшена безопасность совместной работы. Это уже второе за последние три месяца крупное обновление пакета.

В десктопных редакторах «Р7-Офис» появилась поддержка паролей и стало доступно шифрование файлов. Кроме того, теперь поддерживается популярный формат электронных книг fb2, а также обновлены механизмы работы с форматами ePub, mht, html.

Редактор документов получил возможность создавать перекрестные ссылки, показывать нумерацию строк, добавлена поддержка итоговых примечаний. Можно редактировать список автозамены в формулах. Появилась возможность выбора данных в редакторе диаграмм. Разрешения на просмотр отныне могут выдаваться по группам.

В табличном редакторе добавлены возможность предпросмотра листа и поддержка редактирования диапазонов данных в диаграмме.

В секции «Документы» появились разделы «Избранное» и «Последние документы». Что порадует многих пользователей — в настройках уровня доступа к таблицам теперь можно выбрать уровень «Пользовательский фильтр», что важно для более удобной и продуктивной работы. Плюс появились поддержка изображений в формате webp и возможность создать ссылку на комментарий.

Доработан и улучшен дизайн интерфейса портала совместной работы. Больше всего изменений — в модулях «Документы» и «Почта». На странице теперь две области прокрутки: навигация и контент.

В модуле «Р7-Команда» доработаны средства коммуникации: доступны гостевые ссылки (приглашения) в конференцию для сторонних пользователей, которые не зарегистрированы в системе. Улучшено качество и стабильность аудио- и видеосвязи (включая демонстрацию экрана в ходе конференции) за счёт обновления SDK.

На мобильных устройствах в списке чатов теперь отображаются кнопки «Подключиться к звонку» для подключения к текущей конференции или для переключения между устройствами непосредственно во время звонка. Добавлена поддержка гарнитур и автомобильных медиасистем, работающих по Bluetooth.

Чаты также стали более удобными: теперь в них можно упомянуть пользователя (@имя_пользователя), выбрать фон на мобильном устройстве (в том числе и добавив свой собственный). Клиент для ПК (как и web-версия) получил инструменты форматирования текста сообщения, возможность отправки сразу нескольких файлов.

Также исправлены выявленные ошибки.

Серьезные улучшения коснулись политики работы с пользовательскими паролями: при смене пароля больше нельзя указать текущий, минимальная длина пароля увеличена до 8 символов, передача пароля на сервер в открытом виде запрещена, пароли хешируются алгоритмом PBKDF2.

Для порталов с включенным LDAP на странице авторизации добавлена настройка авторизации: «Войти в домен» для передачи пароля в явном виде. Если её отключить, передаваться будет только хеш.

Доработки коснулись также технологии единого входа, избавляющей от необходимости авторизоваться для каждой сессии: в настройки SSO добавлена возможность скрытия страницы авторизации.

Прочие обновления безопасности также включают улучшение безопасности API календаря, отключение в модуле чата возможности авторизации сторонних мессенджеров, так как она требовала хранения пароля в открытом виде, что небезопасно.

Приложения для Android и iOS претерпели серьезный редизайн и расширение функционала: изменилась цветовая схема, переработано контекстное меню, в целом уменьшены размеры приложения. Пользователь может открывать документы в форматах EPUB, FB2, HTML, MHT, а также шаблоны документов в формате DOTX.

Большие изменения также коснулись редактора презентаций, который получил возможности: добавления, дублирования, редактирования и удаления слайдов, смены их темы, создания и редактирования текста, вставки и редактирования автофигуры, вставки изображений и ссылок, экспорта файлов.