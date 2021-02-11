NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу

Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации NEC она будет интегрирована в крупный проект на финансовом рынке Перу.

Технология Smart Engines обеспечивает оптимальное взаимодействие с пользователем в процессе получения информации о документах с мобильного телефона клиента. Применение технологий искусственного интеллекта Smart Engines предлагает быстрое и точное извлечение данных о гражданах из документов, удостоверяющих личность, в дополнение к предоставлению возможности проверки достоверности и целостности извлеченных данных.

NEC интегрирует технологию автоматического чтения документов в многоотраслевые приложения как часть своего портфеля решений для цифровой трансформации. В настоящее время они востребованы как бизнес-сектором, так и общественностью.

«NEC предлагает решения для цифровой трансформации как для корпоративного сектора, так и для населения. В этом проекте NEC интегрирует технологию Smart Engines, чтобы предложить своим клиентам передовые возможности интеллектуального распознавания в качестве краеугольного камня решений для управления цифровой идентификацией. Эта технология, вместе с усовершенствованными алгоритмами биометрической идентификации и проверки NEC, предлагает оптимальное и гибкое взаимодействие пользователя с поставщиком услуг без потери безопасности», - говорит Мауро Бианки, региональный менеджер NEC в Колумбии.

«Мы уверены, что наш опыт и знания в разработке технологий распознавания документов в сотрудничестве с NEC, мировым лидером в области биометрической идентификации, помогут компаниям во всем мире внедрять передовые решения для обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов», - говорит Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.