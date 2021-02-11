«Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС»

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», и «Ред софт» провели испытания на совместимость платформы Barsup.net с российской операционной системой «Ред ОС» в целях создания партнерских решений. Тестирование подтвердило корректную работу продуктов, получен сертификат совместимости.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество в рамках импортозамещения с таким крупным игроком на российском рынке, как «Ред софт». Ранее была обеспечена совместимость «Барс.здравоохранение-МИС» с «Ред ОС», на очереди все продукты, создаваемые в конструкторе на платформе Barsup.net. Подобная совместимость гарантирует быструю развертываемость и высокопроизводительную инфраструктуру при одновременной работе комплекса наших решений», – сказал Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «Барс груп».

«В период цифровой трансформации государства необходимо предложить заказчикам инструменты быстрой разработки прикладных решений на импортонезаваисмой платформе. Совместимость «Ред ОС» и Barsup.net позволит пользователям проектировать корпоративные приложения быстро и с минимальными начальными затратами на внедрение и использование. «Ред софт» благодарит «Барс груп» за долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Технологическая low-code платформа Barsup.net собственной разработки «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. Платформа вошла в реестр отечественного ПО и регулярно получает обновления.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.